Real Madrid vs Bayern Múnich se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.
El pronóstico es 2-1 para los merengues. Conoce las posibles alineaciones del partido que se realizará el 7 de abril.
Real Madrid vs Bayern Múnich: Pronóstico del partido de Champions League
El pronóstico del partido Real Madrid vs Bayern Múnich es victoria para los merengues con marcador de 2-1.
- Pronóstico: Real Madrid 2-1 Bayern Múnich
Real Madrid vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones del partido de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Bayern Múnich, a jugarse el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid
- Portero: Lunin
- Defensas; Éder Militão, Huijsen, Rüdiger y Fran García
- Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Pitarch
- Delanteros: Mbappé, Vinícius Júnior
Bayern Múnich
- Portero: Neuer
- Defensas: Stanišić, Upamecano, Tah y Laimer
- Mediocampistas: Kimmich, Pavlović, Gnabry, Olise y Luis Díaz
- Delanteros: Kane
Real Madrid vs Bayern Múnich: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League
Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Real Madrid vs Bayern Múnich el martes 7 de abril. HBO Max y TNT Sports transmiten a las 13 horas.
- Partido: Real Madrid vs Bayern Múnich
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Bayern Múnich al partido de la Champions League 2026?
Real Madrid llega al partido de ida de cuartos de final de la Champions League 2026 tras eliminar al Manchester City en la anterior fase.
Bayer Múnich, por su parte, alcanzó los cuartos de final de la Champions League luego de pasar sobre Atalanta con un contundente 10-2 global.