Real Madrid vs Bayern Múnich se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.

El pronóstico es 2-1 para los merengues. Conoce las posibles alineaciones del partido que se realizará el 7 de abril.

Real Madrid vs Bayern Múnich: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Real Madrid vs Bayern Múnich es victoria para los merengues con marcador de 2-1.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Bayern Múnich

Real Madrid vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Bayern Múnich, a jugarse el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid

Portero: Lunin

Defensas; Éder Militão, Huijsen, Rüdiger y Fran García

Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Pitarch

Delanteros: Mbappé, Vinícius Júnior﻿

Bayern Múnich

Portero: Neuer

Defensas: Stanišić, Upamecano, Tah y Laimer

Mediocampistas: Kimmich, Pavlović, Gnabry, Olise y Luis Díaz

Delanteros: Kane

Bayern Múnich visitará al Real Madrid (Lynne Sladky / AP)

Real Madrid vs Bayern Múnich: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Real Madrid vs Bayern Múnich el martes 7 de abril. HBO Max y TNT Sports transmiten a las 13 horas.

Partido: Real Madrid vs Bayern Múnich

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Real Madrid es favorito para ganar al Bayern Múnich (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llegan Real Madrid y Bayern Múnich al partido de la Champions League 2026?

Real Madrid llega al partido de ida de cuartos de final de la Champions League 2026 tras eliminar al Manchester City en la anterior fase.

Bayer Múnich, por su parte, alcanzó los cuartos de final de la Champions League luego de pasar sobre Atalanta con un contundente 10-2 global.