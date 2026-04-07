FC Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.
El pronóstico es 2-1 con FC Barcelona como ganador. Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el 8 de abril.
FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de Champions League
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid es triunfo blaugrana en el Camp Nou con marcador de 2-1.
- Pronóstico: FC Barcelona 2-1 Atlético de Madrid
FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid, a jugarse el martes 8 de abril.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Eric García, Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo
- Mediocampistas: Olmo, Pedri; Yamal, Fermín López y Rashford
- Delantero: Lewandowski
Atlético de Madrid
- Portero: Oblak
- Defensas: Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri
- Mediocampistas: Koke, Álex Baena, Simeone, Griezmann y Lookman
- Delantero: Julián Álvarez
FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League
Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid el miércoles 8 de abril. FOX transmite a las 13 horas.
- Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid
- Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cam Nou
- Transmisión: FOX
¿Cómo llegaron FC Barcelona y Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Champions League?
El FC Barcelona aplastó con 8-3 a global al Newcastle inglés, en los octavos de final de la Champions League 2026.
Atlético de Madrid eliminó al Tottenham en los octavos de final de la Champions League 2026, para citarse en duelo español en la antesala de las semifinales del torneo.