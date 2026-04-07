FC Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.

El pronóstico es 2-1 con FC Barcelona como ganador. Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el 8 de abril.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid es triunfo blaugrana en el Camp Nou con marcador de 2-1.

Pronóstico: FC Barcelona 2-1 Atlético de Madrid

FC Barcelona es favorito ante el Atlético de Madrid (Bernat Armangue / AP)

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid, a jugarse el martes 8 de abril.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo

Mediocampistas: Olmo, Pedri; Yamal, Fermín López y Rashford

Delantero: Lewandowski

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri

Mediocampistas: Koke, Álex Baena, Simeone, Griezmann y Lookman

Delantero: Julián Álvarez

Atlético de Madrid visita al FC Barcelona (Bernat Armangue / AP)

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid el miércoles 8 de abril. FOX transmite a las 13 horas.

Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cam Nou

Transmisión: FOX

¿Cómo llegaron FC Barcelona y Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Champions League?

El FC Barcelona aplastó con 8-3 a global al Newcastle inglés, en los octavos de final de la Champions League 2026.

Atlético de Madrid eliminó al Tottenham en los octavos de final de la Champions League 2026, para citarse en duelo español en la antesala de las semifinales del torneo.