Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Real Madrid vs Bayern Múnich el martes 7 de abril. HBO Max y TNT Sports transmiten a las 13 horas.

Partido: Real Madrid vs Bayern Múnich

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Real Madrid vs Bayern Múnich: Hora del partido de Champions League 2026

La ida de cuartos de final de la Champions League enfrentan a Real Madrid vs Bayern Múnich en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Real Madrid vs Bayern Múnich: Canal del partido de Champions League 2026

Las plataformas HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido Real Madrid vs Bayern Múnich.

Partido: Real Madrid vs Bayern Múnich

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Real Madrid eliminó a Manchester City en la Champions League 2026 (Lalo R. Villar / AP)

¿Cómo llegaron Real Madrid y Bayern Múnich a los cuartos de final de la Champions League 2026?

Real Madrid llegó a los cuartos de final de la Champions League 2026 tras eliminar al Manchester City.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa avanzaron a los cuartos de final luego de derrotar con marcador global de 5-1 al Manchester City.

Bayern Múnich, por su parte, clasificó con un aplastante 10-2 sobre el Atalanta en los octavos de final de la Champions League.