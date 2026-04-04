Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Real Madrid vs Bayern Múnich el martes 7 de abril. HBO Max y TNT Sports transmiten a las 13 horas.
- Partido: Real Madrid vs Bayern Múnich
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
Real Madrid vs Bayern Múnich: Hora del partido de Champions League 2026
La ida de cuartos de final de la Champions League enfrentan a Real Madrid vs Bayern Múnich en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.
Real Madrid vs Bayern Múnich: Canal del partido de Champions League 2026
Las plataformas HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido Real Madrid vs Bayern Múnich.
- Partido: Real Madrid vs Bayern Múnich
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
¿Cómo llegaron Real Madrid y Bayern Múnich a los cuartos de final de la Champions League 2026?
Real Madrid llegó a los cuartos de final de la Champions League 2026 tras eliminar al Manchester City.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa avanzaron a los cuartos de final luego de derrotar con marcador global de 5-1 al Manchester City.
Bayern Múnich, por su parte, clasificó con un aplastante 10-2 sobre el Atalanta en los octavos de final de la Champions League.