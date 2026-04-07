PSG vs Liverpool se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League 2026. El pronóstico es 2-0 a favor del equipo francés. Conoce las posibles alineaciones del partido.

PSG vs Liverpool: Pronóstico de la Champions League 2026

El pronóstico es 2-0 a favor del equipo PSG ante Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.

Pronóstico: PSG 2-0 Liverpool

PSG vs Liverpool: Posibles alineaciones de la Champions League 2026

Las posibles alineaciones de PSG vs Liverpool serán las siguientes en los cuartos de final de la Champions League 2026.

PSG

Portero: Safonov

Defensa: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes

Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves

Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Liverpool

Portero: Mamardashvili

Defensas: Frimpong, Konaté, Van Dijk y Kerkez

Mediocampistas: Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister y Wirtz

Delanteros: Salah, Ekitiké

PSG vs Liverpool: A qué hora y dónde ver los cuartos de final de la Champions League

PSG vs Liverpool se miden en los cuartos de final de la Champions League 2026, el miércoles 8 de abril. Transmite FOX One a las 13 horas.

Partido: PSG vs Liverpool

Fecha: Miércoles 8 de abril

Fase: Partido de ida cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegaron PSG y Liverpool a cuartos de final de la Champions League?

PSG avanzó a cuartos de final de la Champions League 2026 después de eliminar con marcador global de 8-2 a Chelsea.

Liverpool alcanzó los cuartos de final de la Champions League 2026, luego de eliminar al Galatasaray con global de 4-1.

El PSG y el Liverpool se han enfrentado en seis ocasiones en competiciones de la UEFA, con tres victorias para cada equipo.

EL PSG ha ganado las dos eliminatorias a doble partido entre ambos clubes,Champions League de 2025.



