PSG vs Liverpool se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League 2026. El pronóstico es 2-0 a favor del equipo francés. Conoce las posibles alineaciones del partido.
PSG vs Liverpool: Pronóstico de la Champions League 2026
El pronóstico es 2-0 a favor del equipo PSG ante Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.
- Pronóstico: PSG 2-0 Liverpool
PSG vs Liverpool: Posibles alineaciones de la Champions League 2026
Las posibles alineaciones de PSG vs Liverpool serán las siguientes en los cuartos de final de la Champions League 2026.
PSG
- Portero: Safonov
- Defensa: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes
- Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves
- Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia
Liverpool
- Portero: Mamardashvili
- Defensas: Frimpong, Konaté, Van Dijk y Kerkez
- Mediocampistas: Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister y Wirtz
- Delanteros: Salah, Ekitiké
PSG vs Liverpool: A qué hora y dónde ver los cuartos de final de la Champions League
PSG vs Liverpool se miden en los cuartos de final de la Champions League 2026, el miércoles 8 de abril. Transmite FOX One a las 13 horas.
- Partido: PSG vs Liverpool
- Fecha: Miércoles 8 de abril
- Fase: Partido de ida cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron PSG y Liverpool a cuartos de final de la Champions League?
PSG avanzó a cuartos de final de la Champions League 2026 después de eliminar con marcador global de 8-2 a Chelsea.
Liverpool alcanzó los cuartos de final de la Champions League 2026, luego de eliminar al Galatasaray con global de 4-1.
- El PSG y el Liverpool se han enfrentado en seis ocasiones en competiciones de la UEFA, con tres victorias para cada equipo.
- EL PSG ha ganado las dos eliminatorias a doble partido entre ambos clubes,Champions League de 2025.