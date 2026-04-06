Sporting vs Arsenal se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.
El pronóstico es 2-2. Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el 7 de abril.
Sporting vs Arsenal: Pronóstico del partido de Champions League
El pronóstico del partido Sporting vs Arsenal es empate en Lisboa con marcador de 2-2.
- Pronóstico: Sporting 2-2 Arsenal
Sporting vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Sporting vs Arsenal, a jugarse el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu.
Sporting
- Portero: Rui Silva
- Defensas: Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio y Maxi Araújo
- Mediocampistas: Debast, Morita, Catamo, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves
- Delantero: Luis Suárez
Arsenal
- Portero: Raya
- Defensas: White, Saliba, Gabriel y Calafiori
- Mediocampistas: Zubimendi, Rice y Ødegaard
- Delanteros: Madueke, Gyökeres y Martinelli
Sporting vs Arsenal: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League
Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Sporting vs Arsenal el martes 7 de abril. HBO Max transmite a las 13 horas.
- Partido: Sporting vs Arsenal
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jose Alvalade
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo llegaron Sporting y Arsenal a los cuartos de final de la Champions League 2026?
El Sporting de Lisboa fue el encargado de acabar con el sueño del Bodo/Glimt en la Champions League 2026.
El equipo portugués eliminó con global de 5-3 al cuadro noruego, para avanzar a los cuartos de final ante Arsenal.
Arsenal llegó a cuartos de final de la Champions League 2026 luego de eliminar al Bayer Leverkusen con global de 3-1.