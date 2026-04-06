Sporting vs Arsenal se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.

El pronóstico es 2-2. Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el 7 de abril.

Sporting vs Arsenal: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Sporting vs Arsenal es empate en Lisboa con marcador de 2-2.

Pronóstico: Sporting 2-2 Arsenal

Sporting vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Sporting vs Arsenal, a jugarse el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu.

Sporting

Portero: Rui Silva

Defensas: Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio y Maxi Araújo

Mediocampistas: Debast, Morita, Catamo, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves

Delantero: Luis Suárez

Arsenal

Portero: Raya

Defensas: White, Saliba, Gabriel y Calafiori

Mediocampistas: Zubimendi, Rice y Ødegaard

Delanteros: Madueke, Gyökeres y Martinelli﻿

Arsenal visita al Sporting en la Champions League (Richard Pelham / AP)

Sporting vs Arsenal: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Sporting vs Arsenal el martes 7 de abril. HBO Max transmite a las 13 horas.

Partido: Sporting vs Arsenal

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jose Alvalade

Transmisión: HBO Max

¿Cómo llegaron Sporting y Arsenal a los cuartos de final de la Champions League 2026?

El Sporting de Lisboa fue el encargado de acabar con el sueño del Bodo/Glimt en la Champions League 2026.

El equipo portugués eliminó con global de 5-3 al cuadro noruego, para avanzar a los cuartos de final ante Arsenal.

Arsenal llegó a cuartos de final de la Champions League 2026 luego de eliminar al Bayer Leverkusen con global de 3-1.