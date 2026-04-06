El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026 enfrenta al FC Barcelona vs Atlético de Madrid, el miércoles 8 de abril a las 13 horas.
- Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid
- Fecha: Miércoles 8 de abril
- Fase: Partido de ida de cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Camp Nou
- Transmisión: FOX y FOX One
FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Hora para ver la ida de cuartos de final de la Champions League
Los cuartos de final de la Champions League 2026 miden a FC Barcelona vs Atlético de Madrid, el miércoles 8 de abril a las 13 horas, tiempo del centro de México.
FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Canal para ver la ida de cuartos de final de la Champions League
FOX y FOX One transmitirán el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid.
Deportes
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 30 de LaLiga
Deportes
Sporting vs Arsenal: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Champions League 2026
Deportes
Real Madrid vs Bayer Múnich: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Champions League 2026
- Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid
- Fecha: Miércoles 8 de abril
- Fase: Partido de ida de cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Camp Nou
- Transmisión: FOX y FOX One
¿Cómo llegaron FC Barcelona y Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Champions League?
El FC Barcelona aplastó con 8-3 a global al Newcastle inglés, en los octavos de final de la Champions League 2026.
Atlético de Madrid eliminó al Tottenham en los octavos de final de la Champions League 2026, para citarse en duelo español en la antesala de las semifinales del torneo.