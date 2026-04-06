El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026 enfrenta al FC Barcelona vs Atlético de Madrid, el miércoles 8 de abril a las 13 horas.

Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Fecha: Miércoles 8 de abril

Fase: Partido de ida de cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Camp Nou

Transmisión: FOX y FOX One

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Hora para ver la ida de cuartos de final de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League 2026 miden a FC Barcelona vs Atlético de Madrid, el miércoles 8 de abril a las 13 horas, tiempo del centro de México.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Canal para ver la ida de cuartos de final de la Champions League

FOX y FOX One transmitirán el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid.

Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Fecha: Miércoles 8 de abril

Fase: Partido de ida de cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Camp Nou

Transmisión: FOX y FOX One

FC Barcelona en la Champions League (Jon Super / AP)

¿Cómo llegaron FC Barcelona y Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Champions League?

El FC Barcelona aplastó con 8-3 a global al Newcastle inglés, en los octavos de final de la Champions League 2026.

Atlético de Madrid eliminó al Tottenham en los octavos de final de la Champions League 2026, para citarse en duelo español en la antesala de las semifinales del torneo.