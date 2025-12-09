El Real Madrid llega a una semana incómoda y con una presión particular sobre Xabi Alonso, quien encara un duelo que podría definir su continuidad.

Xabi Alonso tiene un ultimátum en puerta justo cuando el equipo atraviesa uno de sus momentos difíciles, con una lista de bajas que sigue creciendo.

La posible baja de Kylian Mbappé se suma a un grupo de jugadores que arrastran molestias o no están disponibles, lo que limita las alternativas del DT para enfrentar al Manchester City en la Champions League.

¿Quiénes son los jugadores lesionados del Real Madrid?

El Real Madrid afronta su próximo compromiso en la Champions League con una lista de lesionados que condiciona por completo la preparación del equipo.

Las ausencias se acumulan en prácticamente todas las líneas, complicando la planificación de Xabi Alonso para un partido que podría marcar o no su continuidad en el Real Madrid.

Con tantas variables en contra, el Madrid tendrá que recurrir a un planteamiento práctico y medir sus esfuerzos para resistir a un Manchester City que no perdona errores.

Las bajas del Real Madrid para enfrentar al Manchester City:

Dani Carvajal Trent Alexander-Arnold Ferland Mendy Éder Militão David Alaba Dean Huijsen Eduardo Camavinga Kylian Mbappé (Duda)

¿Qué le pasó a Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé llega a la antesala del duelo contra el Manchester City con más dudas que certezas.

Después del choque ante el Celta de Vigo, el delantero terminó con la mano izquierda envuelta y una molestia evidente.

A esto se suma el malestar muscular que arrastra desde hace varias jornadas y que volvió a aparecer. Como si no fuera suficiente, algunos informes señalan que también recibió un golpe delicado en la rodilla izquierda, una zona que el club vigila para no arriesgar más de la cuenta.