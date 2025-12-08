Real Madrid vs Manchester City se enfrentan en la Jornada 6 de la Champions League. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Manchester City: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Champions League

El Real Madrid y Manchester City son dos equipos muy parejos, pero el pronóstico es que los merengues ganarán 2-1 al equipo que dirige Pep Guardiola.

Real Madrid vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Champions League

El Real Madrid recibirá al Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League, con esta posible alineación.

Portero

Andriy Lunin

Defensas

Mendy

Carreras

Asensio

Trent Alexander-Arnold

Mediocampistas

Tchouamení

Guller

Valverde

Camavinga

Delanteros

Vinicius

Kylian Mbappé

Con esta posible alineación, el Manchester City visitará al Real Madrid en la Jornada 6 de la Champions League.

Portero

Trafford

Defensas

Khusanov

Stones

Aké

Rayan

Mediocampistas

Reijnders

González

Foden

Savinho

Lewis

Delanteros

Doku

Haaland

Real Madrid vs Manchester City: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de Champions League

El miércoles 10 de diciembre continúa la Jornada 6 de la Champions League con nueve partidos, entre ellos el Real Madrid vs Manchester City.

El partido Real Madrid vs Manchester City iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 6 de la Champions League.

La plataforma FOX One transmitirá el partido Real Madrid vs Manchester City.

Partido: Real Madrid vs Manchester City

Fase: Jornada 6 de la Champions League

Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: FOX One

¿Cómo van Real Madrid y Manchester City en la Champions League?

El Real Madrid recibe a Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League, después de vencer 4-3 a Olympiacos y llegar a 12 puntos en el quinto lugar.

Previo a su partido de la Jornada 6 en la Champions League, Manchester City perdió 0-2 con Bayer Leverkusen, y se estancó en 10 puntos en el lugar 9 de la clasificación general, por lo que necesita sumar en el Santiago Bernabéu.