El Real Madrid y Manchester City son dos equipos muy parejos, pero el pronóstico es que los merengues ganarán 2-1 al equipo que dirige Pep Guardiola.
Real Madrid vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Champions League
El Real Madrid recibirá al Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League, con esta posible alineación.
Portero
- Andriy Lunin
Defensas
- Mendy
- Carreras
- Asensio
- Trent Alexander-Arnold
Mediocampistas
- Tchouamení
- Guller
- Valverde
- Camavinga
Delanteros
- Vinicius
- Kylian Mbappé
Con esta posible alineación, el Manchester City visitará al Real Madrid en la Jornada 6 de la Champions League.
Portero
- Trafford
Defensas
- Khusanov
- Stones
- Aké
- Rayan
Mediocampistas
- Reijnders
- González
- Foden
- Savinho
Lewis
Delanteros
- Doku
- Haaland
Real Madrid vs Manchester City: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de Champions League
El miércoles 10 de diciembre continúa la Jornada 6 de la Champions League con nueve partidos, entre ellos el Real Madrid vs Manchester City.
El partido Real Madrid vs Manchester City iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 6 de la Champions League.
La plataforma FOX One transmitirá el partido Real Madrid vs Manchester City.
- Partido: Real Madrid vs Manchester City
- Fase: Jornada 6 de la Champions League
- Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: FOX One
¿Cómo van Real Madrid y Manchester City en la Champions League?
El Real Madrid recibe a Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League, después de vencer 4-3 a Olympiacos y llegar a 12 puntos en el quinto lugar.
Previo a su partido de la Jornada 6 en la Champions League, Manchester City perdió 0-2 con Bayer Leverkusen, y se estancó en 10 puntos en el lugar 9 de la clasificación general, por lo que necesita sumar en el Santiago Bernabéu.