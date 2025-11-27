Real Madrid ha empezado a poner la mira a mediano plazo en lo que respecta al armado de su plantilla toda vez que tendrían amarrado un fichaje para el verano del 2026 y se trata de un jugador de la Serie A que ya habría dado el visto bueno para vestirse de Merengue tan pronto como termine la actual temporada del calcio.

La directiva de Real Madrid tendría decidido hacer válida la cláusula de recompra por Nico Paz, actual jugador de Como en la Serie A que se convertiría en el primer fichaje del conjunto madridista en verano del 2026 debido a que, en estos momentos, el cuadro español no podría activar la mencionada condición contractual para la vuelta del argentino.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X, Real Madrid no dudará en recuperar a Nico Paz y buscará llegar a un acuerdo con Como para que puedan dejarlo salir tan pronto termine la temporada en el futbol de Italia, donde pelean por una buena posición en la clasificación general.

¿De cuánto es la cláusula de recompra de Real Madrid por Nico Paz?

En estos momentos, Real Madrid no puede activar la cláusula de recompra por Nico Paz debido a que esta puede entrar en vigor hasta verano del 2026. Dicho esto, el mediocampista no volverá a España en este mercado de invierno y terminará la campaña con su actual equipo en la Serie A de Italia.

Cabe mencionar que el hecho de que, por ahora, Real Madrid no pueda ejecutar la cláusula de recompra por Nico Paz es algo bien visto por el propio jugador, quien desea quedarse en Como hasta que termine la campaña a sabiendas de que pelean por puestos de competencias europeas y sabe que es una pieza clave en su escuadra.

Dicho esto, los directivos de Real Madrid estarán en contacto con los de Como para llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes en lo económico y a ellos en lo deportivo con el arribo de Nico Paz.

Los números de Nico Paz en la Serie A

Los números en la presente temporada de Nico Paz en la Serie A de Italia reflejan el gran momento que atraviesa y la razón por la cual Real Madrid quiere tenerlo. Cinco goles y cuatro asistencias en 12 partidos demuestran que es uno de los jugadores de mayor peso para Como en la actualidad.

Nico Paz, de formación en Real Madrid, tuvo pocas oportunidades en el primer equipo merengue y sus números así lo demuestran. Antes de ir a la Serie A, el argentino jugó ocho partidos como madridista y apenas marcó un gol.

De tal forma, parece un hecho el regreso de Nico Paz a Real Madrid, ya como un jugador hecho y en busca de brillar en el club que lo formó.