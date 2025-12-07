Real Madrid vs Manchester City se miden en la Jornada 6 de la Champions League. Conoce el día, hora y canal para ver el partido.
- Partido: Real Madrid vs Manchester City
- Fase: Jornada 6 de la Champions League
- Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: FOX One
Real Madrid vs Manchester City: Día para ver el partido de la Jornada 6 de Champions League
El miércoles 10 de diciembre continúa la Jornada 6 de la Champions League con nueve partidos, entre ellos el Real Madrid vs Manchester City.
Real Madrid vs Manchester City: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Champions League
El partido Real Madrid vs Manchester City iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 6 de la Champions League.
Real Madrid vs Manchester City: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de Champions League
La plataforma FOX One transmitirá el partido Real Madrid vs Manchester City, el miércoles 10 de diciembre de 2025, a partir de las 14 horas.
- Partido: Real Madrid vs Manchester City
- Fase: Jornada 6 de la Champions League
- Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: FOX One
¿Cómo va el Real Madrid en la Champions League?
El Real Madrid recibe a Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League, después de vencer 4-3 a Olympiacos en una importante victoria para los merengues.
Con el triunfo en Grecia, el Real Madrid llegó a 12 puntos en el quinto lugar de la Champions League, tres unidades abajo del líder Arsenal.
¿Cómo llega Manchester City al partido de la Jornada 6 de la Champions League?
Previo a su partido de la Jornada 6 en la Champions League, Manchester City perdió 0-2 con Bayer Leverkusen en calidad de visitante.
Con la derrota en cancha alemana, el Manchester City se estancó en 10 puntos en el lugar 9 de la clasificación general de la Champions League, alejado de la cima.