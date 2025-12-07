Real Madrid vs Manchester City se miden en la Jornada 6 de la Champions League. Conoce el día, hora y canal para ver el partido.

Partido: Real Madrid vs Manchester City

Fase: Jornada 6 de la Champions League

Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: FOX One

Real Madrid vs Manchester City: Día para ver el partido de la Jornada 6 de Champions League

El miércoles 10 de diciembre continúa la Jornada 6 de la Champions League con nueve partidos, entre ellos el Real Madrid vs Manchester City.

Real Madrid vs Manchester City: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Champions League

El partido Real Madrid vs Manchester City iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 6 de la Champions League.

Real Madrid vs Manchester City: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de Champions League

La plataforma FOX One transmitirá el partido Real Madrid vs Manchester City, el miércoles 10 de diciembre de 2025, a partir de las 14 horas.

¿Cómo va el Real Madrid en la Champions League?

El Real Madrid recibe a Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League, después de vencer 4-3 a Olympiacos en una importante victoria para los merengues.

Con el triunfo en Grecia, el Real Madrid llegó a 12 puntos en el quinto lugar de la Champions League, tres unidades abajo del líder Arsenal.

¿Cómo llega Manchester City al partido de la Jornada 6 de la Champions League?

Previo a su partido de la Jornada 6 en la Champions League, Manchester City perdió 0-2 con Bayer Leverkusen en calidad de visitante.

Con la derrota en cancha alemana, el Manchester City se estancó en 10 puntos en el lugar 9 de la clasificación general de la Champions League, alejado de la cima.