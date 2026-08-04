La Federación Mexicana de Futbol (FMF) publicó un balance sobre lo ocurrido en el Mundial 2026, en el que abordó lo ocurrido durante el certamen desde el impacto con la afición hasta el tema deportivo.

En ese sentido, el organismo rector del futbol profesional en el país resaltó el papel que tuvo la selección mexicana en conjunto, así como algunos resultados individuales conseguidos.

En lo referente al impacto con la afición en medios de comunicación, entornos digitales e incluso en asistencia en estadios, la FMF también presentó resultados satisfactorios del Mundial 2026.

Mundial 2026 en México (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

FMF destaca papel de la selección mexicana en el Mundial 2026

A 2 semanas de concluido el Mundial 2026 y casi un mes de que la selección mexicana concluyó su participación el el torneo, la FMF presentó un balance de lo ocurrido en el certamen.

En su reporte, la FMF analizó el desempeño de la selección mexicana en el tema deportivo y destacó varios de los puntos positivos que dejó el Tri durante su paso en el Mundial 2026:

La mejor fase de grupos en mundiales al conseguir 9 puntos, 6 goles a favor y 0 en contra

En los 5 partidos jugado se obtuvieron 4 victorias con 10 goles a favor

La victoria ante a Ecuador en fase de dieciseisavos fue el primer triunfo en etaoa de eliminación directa en 40 años

Terminaron en el sitio 9 en la clasificación general, lo cual implica un avance de 13 posiciones respecto a Qatar 2022

Fue la mejor selección de Concacaf, la segunda mejor de América -detrás de Argentina- y el anfitrión con mejor resultado por delante de Estados Unidos y Canadá

Julián Quiñones apareció en el lugar 8 de los Power Rankings de FIFA entre jugadores de campo

Mundial 2026. Selección mexicana (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO / Moisés Pablo Nava)

FMF también reconoció resultados en audiencia, asistencia e impacto en medios

Además de los datos relacionados con el papel de la selección mexicana en términos deportivos, la FMF incluyó en su reporte los resultados alusivos a la audiencia, asistencia e impacto en medios.

Con respecto a lo anterior, el organismo liderado por Mikel Arriola mencionó los llenos totales en los 13 partidos del Mundial 2026 que se jugaron en estadios de México.

Asimismo, mencionó la asistencia de más de 6.7 millones de personas a los FIFA Fan Festival y audiencias conjuntas en México y Estados Unidos de 251.9 millones de televidentes.

Aunado a lo anterior, presumió que la playera de la selección mexicana fue la que alcanzó mayores volúmenes de venta de todo el portafolio de equipos nacionales que lanzó Adidas.

En el tema digital, reportó que México fue la selección con mayor interacción del torneo con 186.7 millones de impactos, con lo que superó a equipos comoFrancia, Portugal, Argentina y Brasil.

Incluso, la FMF sostuvo que datos de encuesta Mitofsky demostraron que el nivel de satisfacción de la afición con el cuadro nacional, pasó de 25.8% en junio a 84.1% después del torneo.