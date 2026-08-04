El peleador brasileño de la UFC, Allan Nascimento, murió el lunes 3 de agosto de 2026 a los 34 años de edad.

La noticia fue confirmada por la propia UFC a través de un comunicado, en donde lamentó la muerte de Allan Nascimento.

¿De qué murió Allan Nascimento, peleador de la UFC? Esto se sabe

El lunes 3 de agosto, la UFC dio a conocer la lamentable muerte de Allan Nascimento, peleador originario de Brasil que competía en la división de peso mosca.

Según informó la propia UFC, el peleador de apenas 34 años de edad sufrió un presunto infarto mientras dormía en su vivienda.

Muere a los 34 años Allan Nascimento, peleador de la UFC (Allan Nascimento / FB)

Las autoridades indicaron que Allan Nascimento fue encontrado inconsciente durante las primeras horas del día, por lo que servicios de emergencia acudieron al llamado.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por intentar reanimar a Allan Nascimento, el peleador fue declarado muerto en el lugar, por lo que se activaron los protocolos de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron más detalles de lo sucedido, a la espera de que se realice la autopsia de ley.

Se espera que el análisis pueda ayudar a determinar si Allan Nascimento tenía algún padecimiento cardíaco, o en su defecto lo que conllevó a que sufriera un infarto.