El Real Madrid volvió a demostrar por qué es el máximo ganador de la Champions League al sellar su pase a los cuartos de final tras imponerse al Manchester City en el marcador global.

Con un resultado de 1-2 (1-5 en el marcador global) el Real Madrid logró avanzar sobre el Manchester City en una eliminatoria de alto voltaje correspondiente a los octavos de final.

Bernardo Silva condenó al Manchester City ante el Real Madrid

En una serie que enfrentó a dos de los equipos más poderosos del futbol europeo, el Real Madrid supo manejar los momentos clave y resistir la intensidad del vigente campeón inglés, el Manchester City, quien jugaba de local en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Con una mezcla de experiencia, orden táctico y contundencia en momentos determinantes, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa lograron inclinar la balanza a su favor en un duelo que estuvo marcado por la paridad.

El primer gol llegó gracias a un penal provocado por el jugador de los citizens, Bernardo Silva, quien cometió una mano en el área y tras una revisión del VAR el árbitro decidió expulsarlo para posteriormente marcar la pena máxima, misma que fue convertida por Vinícius Jr.

El empate llegó por parte de Erling Haaland, quien aprovechó un centro para solamente empujar el balón al palo derecho. Finalmente, Vinícius Jr. selló el pase de los merengues poniendo el 1-2 a favor del equipo blanco.

Real Madrid elimina al Manchester City y avanza a cuartos de Champions League. (Dave Thompson / AP)

¿Quién será el próximo rival del Real Madrid en la Champions League?

Real Madrid ya se encuentra clasificado a los cuartos de final de la Champions League.

El siguiente rival del Real Madrid posiblemente será el Bayern Múnich debido a que los alemanes tienen el marcador del partido de ida ante Atalanta a su favor.