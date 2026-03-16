Manchester City vs Real Madrid se enfrentan en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se realizará el 17 de marzo.

Manchester City vs Real Madrid: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Manchester City vs Real Madrid es victoria para los merengues, lo que mantendrá al conjunto de Álvaro Arbeloa en la pelea por el título de la Champions League.

Pronóstico: Manchester City 1-2 Real Madrid

Manchester City vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester City vs Real Madrid, que se jugará el 17 de marzo en el Etihad Stadium.

Manchester City

Portero: Trafford

Defensas: Aké, Khusanov, Stones, Nunes

Mediocampistas: O’Reilly, González, Doku y Reijnders

Delanteros: Savinho y Marmoush

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Mendy, Rüdiger, Asencio y Alexander-Arnold

Mediocampistas: Pitarch, Tchouaméni, Güler, Valverde

Delanteros: Díaz y Vinícius Jr.

Manchester City vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de octavos de la Champions League. (Jose Breton / AP)

Manchester City vs Real Madrid: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League enfrenta al Manchester City vs Real Madrid, el martes 17 de marzo a las 14 horas.

Partido: Manchester City vs Real Madrid

Fecha: Martes 17 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: HBO Max

¿Cómo llegan Manchester City vs Real Madrid a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

Real Madrid recibió al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Real Madrid goleó 3-0 al Manchester City en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.

Ahora, los merengues deberán mantener o ampliar la ventaja para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.