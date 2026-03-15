El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League enfrenta al Manchester City vs Real Madrid, el martes 17 de marzo a las 14 horas.

Partido: Manchester City vs Real Madrid

Fecha: Martes 17 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: Fox One

Manchester City vs Real Madrid: Hora para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a Manchester City vs Real Madrid, el martes 17 de marzo a las 14 horas, tiempo del centro de México.

Manchester City vs Real Madrid: Canal para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Fox One transmitirá el partido Manchester City vs Real Madrid, el martes 17 de marzo a las 14 horas.

Partido: Manchester City vs Real Madrid

Fecha: Martes 17 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: Fox One

Manchester City vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver la vuelta de octavos de la Champions 2026. (Jose Breton / AP)

¿Cómo llegan Manchester City vs Real Madrid a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

Real Madrid recibió al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Real Madrid goleó 3-0 al Manchester City en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.

Ahora, los merengues deberán mantener o ampliar la ventaja para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.