Atlético de Madrid vs Real Madrid se midieron en la semifinal de la Supercopa de España 2026, un duelo en el que el equipo merengue buscaba volver a la Final del torneo contra el FC Barcelona.

El Real Madrid llegó como favorito para clasificarse a la Final de la Supercopa de España 2026, en busca de una revancha con el FC Barcelona.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: ¿Cómo quedó la semifinal de Supercopa de España 2026?

El Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España 2026, el jueves 8 de enero en Arabia Saudita.

El domingo 11 de enero, el Real Madrid enfrentará al FC Barcelona en la Final de la Supercopa de España 2026.

Así fue la victoria del Real Madrid sobre Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España 2026

El Real Madrid, sublíder de LaLiga, no falló en el pronóstico que lo ponía como favorito para llegar a la Final de la Supercopa de España 2026, dejando en el camino al Atlético de Madrid.

Golazo de Federico Valverde al minuto 2, abrió el camino al Real Madrid rumbo a la Final de la Supercopa de España 2026 contra el FC Barcelona.

Más tarde, al minuto 54, Valverde dio el pase para el segundo gol del Real Madrid, obra del brasileño Rodrygo.

El noruego Alexander Sorloth acortó distancias con certero cabezazo, que puso el 1-2 del Atlético de Madrid vs Real Madrid.

Minuto 2: Federico Valverde cobró de manera impecable un tiro libre directo a las redes del Atlético de Madrid, poniendo el 1-0 a favor del Real Madrid.

Minuto 54: Rodrygo entró a velocidad por el centro para anotar el 2-0 del Real Madrid vs Atlético de Madrid.

Minuto 58: Alexander Sorloth marcó el 1-2 del Atlético de Madrid vs Real Madrid.

¿Cuál es el equipo más ganador de la Supercopa de España?

El FC Barcelona busca poner más distancia respecto al Real Madrid, como el equipo más ganador de la Supercopa de España, cuando se midan en la Final de la edición 2026.

Esta es la lista de máximos ganadores de la Supercopa de España:

FC Barcelona | 15 títulos Real Madrid | 13 títulos Athletic | 3 títulos Deportivo | 3 títulos Atlético de Madrid | 2 títulos

Las finales más reciente de la Supercopa de España

FC Barcelona vs Real Madrid jugarán por cuarto año consecutivo la Final de la Supercopa de España.

Estos son los resultados de la 5 finales más recientes de la Supercopa de España: