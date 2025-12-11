El sueño cumpido de la llegada de Xabi Alonso como DT del Real Madrid se empieza a convertir en una pesadilla, a tal grado que, el entrenador tendría un ultimátum: O gana ante Alavés o se va de los merengues.

Dos victorias en los ocho partidos más recientes como DT del Real Madrid, son el negro balance de Xabi Alonso que lo tendrían en la cuerda floja

¡Ultimátum a Xabi Alonso! O gana ante Alavés o se va del Real Madrid

De acuerdo a reportes periodísticos, entre ellos el hecho por José Luis Sánchez en el programa El Chiringuito de España, el DT del Real Madrid, Xabi Alonso, ya tiene un ultimátum por parte de la directiva merengue.

Las derrotas en LaLiga con Celta de Vigo y en la Champions League con Manchester City, incrementaron la presión, misma que haría explotar el proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid.

El próximo partido del Real Madrid será la visita a Alavés en la Jornada 16 de LaLiga, una cita imperdible para los merengues de Xabi Alonso, pues de no llegar el triunfo, se acercaría el despido del entrenador español.

¿Qué pasó con el Real Madrid de Xabi Alonso?

La etapa de Xabi Alonso como DT del Real Madrid inició de buena forma, con Kylian Mbappé anotando muchos goles y el equipo ganó sus primeros siete partidos de LaLiga.

Pero llego la derrota en Liverpool en la Champions League en noviembre, el punto de partido de la mala racha del Real Madrid de Xabi Alonso, que tomó forma con tres empates ante Rayo Vallecano, Elche y Girona en La Liga.

La debacle del Real Madrid de Xabi Alonso

Es una realidad que el Real Madrid de Xabi Alonso venía a la baja y lo peor estaba por venir con la humillante derrota 2-0 ante el Celta de Vigo, seguida del revés 2-1 ante el Manchester City de Pep Guardiola.

En consecuendia, la continuidad de Xabi Alonso con el Real Madrid corre peligro, apenas meses después de que saliera del Bayer Leverkusen para tomar a los merengues.

Estos son los últimos 10 resultados del Real Madrid de Xabi Alonso:

Real Madrid 0–2 Celta Vigo | LaLiga Real Madrid 1–2 Manchester City | Champions League Athletic Bilbao 0–3 Real Madrid | LaLiga Girona 1–1 Real Madrid | LaLiga Olympiacos 3–4 Real Madrid | Champions League Elche 2–2 Real Madrid | LaLiga Rayo Vallecano 0–0 Real Madrid | LaLiga Liverpool 1–0 Real Madrid | Champions League Real Madrid 4–0 Valencia | LaLiga Real Madrid 2–1 Barcelona | LaLiga

¿Qué piensa Xabi Alonso acerca del mal momento de su Real Madrid?

Xabi Alonso encara la crisis y el supuesto ultimátum del Real Madrid de cara al partido contra Alavés.

“Te toca convivir con ello. Seas entrenador del Real Madrid o de cualquier club, tienes que estar preparado para afrontarlo con entereza, responsabilidad y autocrítica”, advirtió Xabi Alonso.

El reto que marcaría el destino de Xabi Alonso con el Real Madrid será en la cancha del Alavés, que se ha mostrado firme como local con dos derrotas en ocho partidos.