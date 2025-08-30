Rayo Vallecano vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 3 de LaLiga; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los culés.

El FC Barcelona tendrá su tercer partido de visita, ahora en la cancha del Rayo Vallecano, como parte de la Jornada 3 de LaLiga.

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Pronóstico de la Jornada 3 de LaLiga

El FC Barcelona es favorito para ganar en la Jornada 3 de LaLiga, y el pronóstico es que vencerá 3-1 a Rayo Vallecano en calidad de visitante.

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de LaLiga

Rayo Vallecano buscará su primera victoria en la actual temporada de LaLiga, con esta posible alineación ante el FC Barcelona.

Batalla Ratiu Leujene Felipe Chavarría Palazón Ciss López García Díaz De Frutos

El FC Barcelona sigue en la pelea por la cima de LaLiga, y saldrá por su tercera victoria cuando visite a Rayo Vallecano con esta posible alineación.

Joan García Eric García Ronal Araujo Pau Cubarsí Alejandro Balde Marc Casadó Pedri Lamine Yamal Raphinha Rashford Feran Torres

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Fecha del partido de la Jornada 3 de LaLiga

El FC Barcelona visita al Rayo Vallecano en la Jornada 3 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 31 de agosto de 2025.

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Hora y canal para ver la Jornada 3 de LaLiga

A las 13:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Rayo Vallecano vs FC Barcelona, en la continuación de la Jornada 3 de LaLiga.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Rayo Vallecano vs FC Barcelona, el domingo 31 de agosto.

Partido: Rayo Vallecano vs FC Barcelona

Fase: Jornada 3 de LaLiga

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Vallecas

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 3 de LaLiga?

El FC Barceloan ganó 3-2 a Levante en la Jornada 2 de LaLiga, en un partido que se llevó gracias a una remontada en el marcador.

Con seis puntos, el FC Barcelona ocupa el segundo lugar de LaLiga, empatado con Villarreal, solo que el equipo amarillo tiene mejor diferencia de goles.

El Rayo Vallecano, rival del FC Barcelona en la Jornada 3 de LaLiga, enfrentó al Athletic en la jornada anterior y perdió el invicto en Bilbao.

Con 3 puntos, el Rayo Vallecano ocupa el lugar 8 de la tabla general de LaLiga.