La Jornada 7 de la Liga MX arranca y Puebla vs Rayados se miden en el Estadio Cuauhtémoc; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Puebla vs Rayados es unos de los tres partidos del viernes 29 de agosto, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.

Puebla vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de Liga MX

A pesar de que Puebla mejoró un poco con la llegada de Hernán Cristante a la dirección técnica, el pronóstico en su partido de la Jornada 7 favorece a Rayados, que ganará con marcador de 3-1.

Puebla vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de Liga MX

Puebla intentará dar la sorpresa en su cancha y sacar el triunfo sobre Rayados, con esta posible alineación.

Julio González Efraín Orona Juan Fedorco Javier Pachuca Nicolás Díaz Miguel Ramírez Ariel Gamarra Javier Rivas Emiliano Gómez Esteban Lozano Alejandro Organista

Rayados defenderá la cima de la Liga MX con esta posible alineación en la cancha de Puebla.

Esteban Andrada Ricardo Chávez Víctor Guzmán Gerardo Arteaga Sergio Ramos Fidel Ambriz Sergio Canales Óliver Torres Jesús Corona Lucas Ocampos Germán Berterame

Puebla vs Rayados: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Puebla vs Rayados se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Las señales de Caliente TV, Tubo, FOX y Canal 7 transmitirán el partido Puebla vs Rayados, en la Jornada 7 de la Liga MX.

Partido: Puebla vs Rayados

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Caliente TV, Tubo, FOX y Canal 7

¿Cómo llegan Puebla y Rayados al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

Puebla estrenó DT, en la persona de Hernán Cristante, en la Jornada 6 de la Liga MX, cuando visitó a Pumas, con el que empató sin goles con Pumas.

Con la igualada ante Pumas, Puebla llegó a 4 puntos, y aunque se mantiene en el fondo de la tabla, ya está igualado en unidades con Chivas y Querétaro.

Rayados, rival de Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX, es el líder de la compatencia con 15 puntos, luego de ganar su partido de la Jornada 6.

Rayados recibió a Necaxa de Fernando Gago en la Jornada 6 de la Liga MX, partido que selló a su favor con marcador de 3-0.