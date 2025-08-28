La Jornada 7 de la Liga MX arranca y Puebla vs Rayados se miden en el Estadio Cuauhtémoc; te decimos día, hora y canal para ver el partido.
Puebla vs Rayados es unos de los tres partidos del viernes 29 de agosto, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.
Puebla vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de Liga MX
A pesar de que Puebla mejoró un poco con la llegada de Hernán Cristante a la dirección técnica, el pronóstico en su partido de la Jornada 7 favorece a Rayados, que ganará con marcador de 3-1.
Puebla vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de Liga MX
Puebla intentará dar la sorpresa en su cancha y sacar el triunfo sobre Rayados, con esta posible alineación.
- Julio González
- Efraín Orona
- Juan Fedorco
- Javier Pachuca
- Nicolás Díaz
- Miguel Ramírez
- Ariel Gamarra
- Javier Rivas
- Emiliano Gómez
- Esteban Lozano
- Alejandro Organista
Rayados defenderá la cima de la Liga MX con esta posible alineación en la cancha de Puebla.
- Esteban Andrada
- Ricardo Chávez
- Víctor Guzmán
- Gerardo Arteaga
- Sergio Ramos
- Fidel Ambriz
- Sergio Canales
- Óliver Torres
- Jesús Corona
- Lucas Ocampos
- Germán Berterame
Puebla vs Rayados: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Puebla vs Rayados se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.
Las señales de Caliente TV, Tubo, FOX y Canal 7 transmitirán el partido Puebla vs Rayados, en la Jornada 7 de la Liga MX.
- Partido: Puebla vs Rayados
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Caliente TV, Tubo, FOX y Canal 7
¿Cómo llegan Puebla y Rayados al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
Puebla estrenó DT, en la persona de Hernán Cristante, en la Jornada 6 de la Liga MX, cuando visitó a Pumas, con el que empató sin goles con Pumas.
Con la igualada ante Pumas, Puebla llegó a 4 puntos, y aunque se mantiene en el fondo de la tabla, ya está igualado en unidades con Chivas y Querétaro.
Rayados, rival de Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX, es el líder de la compatencia con 15 puntos, luego de ganar su partido de la Jornada 6.
Rayados recibió a Necaxa de Fernando Gago en la Jornada 6 de la Liga MX, partido que selló a su favor con marcador de 3-0.