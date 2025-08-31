Rayo Vallecano y FC Barcelona se enfrentan por su partido de la Jornada 3 de LaLiga de España en uno de los juegos más destacados de este domingo y aquí te traemos el minuto a minuto.

El FC Barcelona llega a este encuentro luego de haber ganado sus dos primeros partidos de LaLiga ante el Mallorca y Levante, mientras que el Rayo Vallecano viene de perder contra el Athletic Club.

Sin embargo, los de Vallecas podrían aprovechar el envión anímico que significó clasificar a la Conference League luego de haberse impuesto 5-0 en el global al Neman en los playoffs, por lo que disputarán competiciones europeas esta temporada.

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el encuentro de la Fecha 3 de LaLiga?

El encuentro entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano, al igual que todos los de LaLiga, será transmitido a través de la señal de Sky Sports.