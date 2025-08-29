Real Madrid recibe a Mallorca en la Jornada 3 de LaLiga; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
El Real Madrid marcha invicto en LaLiga en busca de la cima de la competencia, así que en la Jornada 3 no pude dejar ir puntos contra Mallorca.
Real Madrid vs Mallorca: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga
El Real Madrid es amplio favorito para ganar en la Jornada 3 contra Mallorca, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1.
Real Madrid vs Mallorca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga
Real Madrid pondrá esta posible alineación contra Mallorca en la Jornada 3 de LaLiga.
- Thibaut Courtois
- Álvaro Carreras
- Dean Huijsen
- Antonio Rüdiger
- Dani Carvajal
- Aurélien Tchouaméni
- Federico Valverde
- Rodrygo
- Arda Güler
- Franco Mastantuono
- Kylian Mbappe
El Mallorca buscará sumar con esta posible alineación en la cancha del Real Madrid.
- Leo Román
- Johan Mojica
- Antonio Raíllo
- Martin Valjent
- Mateu Morey
- Omar Mascarell
- Antonio Sánchez
- Sergi Darder
- Pablo Torre
- Takuma Asano
- Mateo Joseph
Real Madrid vs Mallorca: ¿Cuándo ver el partido de los Merengues en la Jornada 3 de LaLiga?
El sábado 30 de agosto de 2025 continúa la Jornada 3 de LaLiga con cuatro partidos, y el estelar enfrentará a Real Madrid vs Mallorca.
Real Madrid vs Mallorca: Canal y hora para ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga?
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Mallorca, en la continuación de la Jornada 3 de LaLiga.
Real Madrid vs Mallorca chocan a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el sábado 30 de agosto.
- Partido: Real Madrid vs Mallorca
- Fase; Jornada 3 de LaLiga
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 3 de LaLiga vs Mallorca?
El Real Madrid ha tenido un inicio exitoso en busca del título de LaLiga, con triunfos en las dos jornadas que ha disputado.
En la Jornada 2 de LaLiga, el Real Madrid venció 3-0 al Real Oviedo como visitante.
Con 6 puntos, el Real Madrid está igualado con otros cuatros equipos, incluido el FC Barcelona, en lo más alto de LaLiga.
El Mallorca, rival del Real Madrid en la Jornada 3 de LaLiga, llegar tras empatar 1-1 en su cancha con el Celta de Vigo, y se mantiene en el lugar 16 de la competencia con un punto.