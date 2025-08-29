Real Madrid recibe a Mallorca en la Jornada 3 de LaLiga; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El Real Madrid marcha invicto en LaLiga en busca de la cima de la competencia, así que en la Jornada 3 no pude dejar ir puntos contra Mallorca.

Real Madrid vs Mallorca: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga

El Real Madrid es amplio favorito para ganar en la Jornada 3 contra Mallorca, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1.

Real Madrid vs Mallorca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga

Real Madrid pondrá esta posible alineación contra Mallorca en la Jornada 3 de LaLiga.

Thibaut Courtois Álvaro Carreras Dean Huijsen Antonio Rüdiger Dani Carvajal Aurélien Tchouaméni Federico Valverde Rodrygo Arda Güler Franco Mastantuono Kylian Mbappe

El Mallorca buscará sumar con esta posible alineación en la cancha del Real Madrid.

Leo Román Johan Mojica Antonio Raíllo Martin Valjent Mateu Morey Omar Mascarell Antonio Sánchez Sergi Darder Pablo Torre Takuma Asano Mateo Joseph

Real Madrid vs Mallorca: ¿Cuándo ver el partido de los Merengues en la Jornada 3 de LaLiga?

El sábado 30 de agosto de 2025 continúa la Jornada 3 de LaLiga con cuatro partidos, y el estelar enfrentará a Real Madrid vs Mallorca.

Real Madrid vs Mallorca: Canal y hora para ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Mallorca, en la continuación de la Jornada 3 de LaLiga.

Real Madrid vs Mallorca chocan a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el sábado 30 de agosto.

Partido: Real Madrid vs Mallorca

Fase; Jornada 3 de LaLiga

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 3 de LaLiga vs Mallorca?

El Real Madrid ha tenido un inicio exitoso en busca del título de LaLiga, con triunfos en las dos jornadas que ha disputado.

En la Jornada 2 de LaLiga, el Real Madrid venció 3-0 al Real Oviedo como visitante.

Con 6 puntos, el Real Madrid está igualado con otros cuatros equipos, incluido el FC Barcelona, en lo más alto de LaLiga.

El Mallorca, rival del Real Madrid en la Jornada 3 de LaLiga, llegar tras empatar 1-1 en su cancha con el Celta de Vigo, y se mantiene en el lugar 16 de la competencia con un punto.