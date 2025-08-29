Club América vs Pachuca se miden en la Jornada 7 de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del sábado 30 de agosto.

El Club América y Pachuca buscarán los tres puntos en la Jornada 7 de la Liga MX, para seguir en la pelea por la cima del Apertura 2025.

Club América vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de Liga MX

El Club América sigue invicto en la Liga MX y suma tres victorias consecutivas, así que el pronóstico ante Pachuca es que las Águilas ganarán 2-1 a los Tuzos.

Club América vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de Liga MX

El Club América recibirá con esta posible alineación al Pachuca en la Jornada 7 de la Liga MX.

Luis Malagón Kevin Álvarez Sebastián Cáceres Ramón Juárez Cristian Borja Israel Reyes Erick Sánchez Álvaro Fidalgo Alejandro Zendejas Brian Rodríguez Rodrigo Aguirre

Jaime Lozano, DT del Pachuca, pondrá esta posible alineación en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes contra América.

Carlos Moreno Bryan García Eduardo Bauermann Sergio Barreto Alonso Aceves Elías Montiel William Carvalho Alfonso Domínguez Luis Quiñones Oussama Idrissi Alemão

Club América vs Pachuca: Hora y canal para ver la Jornada 7 de la Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Club América vs Pachuca, en la Jornada 7 de la Liga MX, el sábado 30 de agosto.

Las plataformas TUDN y ViX Premium, además del Canal 5, transmitirán el partido Club América vs Pachuca, el sábado 30 de agosto a partir de las 21:05 horas.

Partido: Club América vs Pachuca

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

¿Cómo llegan Club América y Pachuca en la Jornada 7 de la Liga MX?

En la Jornada 6 de la Liga MX, el Club América venció 3-2 al Atlas como visitante, partido en el que remontaron el marcador.

Con 14 puntos, el Club América ocupa el segundo lugar en la tabla general de la Liga MX, sólo abajo de Rayados de Monterrey.

Pachuca empató 1-1 con León en la Jornada 6 de la Liga MX, partido que disputó en calidad de visitante.

Pachuca perdió la cima de la Liga MX con Rayados, al llegar a 13 puntos, dos menos que el equipo regio.