En la Jornada 7 de la Liga MX, Santos vs Tigres se enfrentan en el Estadio Corona; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Tigres será el segundo partido en iniciar el sábado 30 de agosto, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.

Santos vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Tigres es favorito para ganar en la Jornada 7 de la Liga MX a Santos, y el pronóstico es que los felinos derrotarán 2-1 a la escuadra lagunera.

Santos vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Santos defenderá su cancha contra Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX, formando con esta posible alineación.

Carlos Acevedo José Abella Edson Gutiérrez Kevin Balanta Bruno Amione Aldo López Javier Güémez Fran Villalba Cristian Dájome Bruno Barticciotto Ramiro Sordo

Tigres va por el triunfo a la cancha de Santos con esta posible alineación.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Rômulo Zwarg José Purata Jesús Garza Diego Lainez Juan Brunetta Fernando Gorriarán Ozziel Herrera Nicolás Ibáñez Ángel Correa

Santos vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

El sábado 30 de agosto, Santos vs Tigres juegan el partido de la Jornada 7 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Santos vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

La plataforma TUDN transmitirá el partido Santos vs Tigres, duelo correspondiente a la Jornada 7de la Liga MX.

Partido: Santos vs Tigres

Fase: Jornada 7de la Liga MX

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: TUDN

¿Cómo llegan Santos y Tigres al partido de la Jornada 7 de Liga MX?

Santos perdió 1-2 en la cancha del FC Juárez en la Jornada 6 de la Liga MX, así que necesita ganar en casa ante Tigres.

Santos suma 6 puntos en el lugar 11 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

La Jornada 6 de la Liga MX enfrentó a Tigres con Mazatán en el Estadio El Encanto, escenario donde estos equipos empataron 2-2.

Con el punto sumado en Mazatlán, Tigres llegó a 10 unidades en el quinto lugar de la competencia mexicana.

Tigres tiene pendiente el partido de la Jornada 1 vs Chivas, duelo que fue programado para jugarse en el mes de septiembre.