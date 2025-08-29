En la Jornada 7 de la Liga MX, Santos vs Tigres se enfrentan en el Estadio Corona; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Santos vs Tigres será el segundo partido en iniciar el sábado 30 de agosto, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.
Santos vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Tigres es favorito para ganar en la Jornada 7 de la Liga MX a Santos, y el pronóstico es que los felinos derrotarán 2-1 a la escuadra lagunera.
Santos vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Santos defenderá su cancha contra Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX, formando con esta posible alineación.
- Carlos Acevedo
- José Abella
- Edson Gutiérrez
- Kevin Balanta
- Bruno Amione
- Aldo López
- Javier Güémez
- Fran Villalba
- Cristian Dájome
- Bruno Barticciotto
- Ramiro Sordo
Tigres va por el triunfo a la cancha de Santos con esta posible alineación.
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Rômulo Zwarg
- José Purata
- Jesús Garza
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
- Fernando Gorriarán
- Ozziel Herrera
- Nicolás Ibáñez
- Ángel Correa
Santos vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
El sábado 30 de agosto, Santos vs Tigres juegan el partido de la Jornada 7 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.
Santos vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
La plataforma TUDN transmitirá el partido Santos vs Tigres, duelo correspondiente a la Jornada 7de la Liga MX.
- Partido: Santos vs Tigres
- Fase: Jornada 7de la Liga MX
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: TUDN
¿Cómo llegan Santos y Tigres al partido de la Jornada 7 de Liga MX?
Santos perdió 1-2 en la cancha del FC Juárez en la Jornada 6 de la Liga MX, así que necesita ganar en casa ante Tigres.
Santos suma 6 puntos en el lugar 11 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.
La Jornada 6 de la Liga MX enfrentó a Tigres con Mazatán en el Estadio El Encanto, escenario donde estos equipos empataron 2-2.
Con el punto sumado en Mazatlán, Tigres llegó a 10 unidades en el quinto lugar de la competencia mexicana.
Tigres tiene pendiente el partido de la Jornada 1 vs Chivas, duelo que fue programado para jugarse en el mes de septiembre.