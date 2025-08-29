La Liga MX enfrenta en su Jornada 7 a León vs Querétaro; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de James Rodríguez.

Club León de James Rodríguez repite como local en la Jornada 7 de la Liga MX, con la necesidad de vencer a Querétaro.

León vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

León es favorito para ganar a Querétaro en la Jornada 7 de la Liga MX, y el pronóstico es que el equipo de James Rodríguez ganará con marcador de 2-0.

León vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

James Rodríguez encabezará la posible alineación de León contra Querétaro en la Jornada 7 de la Liga MX.

Oscar García Iván Moreno Stiven Barreiro Aadonis Frías Rodrigo Echeverría Fernando Beltrán Nicolás Fonseca Alfonso Alvarado James Rodríguez Jordi Cortizo Rogelio Funes Mori

El Querétaro buscara confirmar su mejoría en la Liga MX, cuando visite con esta posible alineación a León.

Guillermo Allison Ángel Zapata Diego Reyes Santiago Homenchenko Jonathan Perlaza Eduardo Armenta Lucas Rodríguez Pablo Barrera Fernando González Alí Ávila Jonathan Perlaza

León vs Querétaro: ¿Cuándo ver a James Rodríguez en la Jornada 7 de Liga MX?

La Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX continúa el sábado 30 de agosto de 2025 con cuatro partidos, siendo León de James Rodríguez vs Querétaro el estelar del día.

León vs Querétaro: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

León vs Querétaro se medirán a partir de las 17 horas en el Estadio León, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.

Las señales de Caliente TV, FOX y Tubi transmitirán el partido León vs Querétaro el sábado 30 de agosto.

Partido: León vs Querétaro

Fase: Jornada 7 del Apertura 2025

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Caliente TV, FOX y Tubi

¿Cómo llegan León y Querétaro a la Jornada 7 de la Liga MX?

El León de James Rodríguez llega a la Jornada 7 de la Liga MX en un momento bajo en su rendimiento, luego de empatar ante Pachuca en la Jornada 6.

Con el punto sumado en su cancha, León llegó a 7 puntos en el lugar nueve de la clasificación general.

El Querétaro, rival de León en la Jornada 7 de la Liga MX, logró la victoria en su partido de la anterior jornada, 3-2 sobre San Luis.

Con los tres puntos ganados en su cancha, el Querétaro llegó a 4, aunque se mantiene en la parte baja de la tabla general del Apertura 2025.