La Jornada 5 de la Liga MX enfrenta a Rayados vs Mazatlán; te decimos la fecha, horario y canal para ver el partido del equipo de Sergio Ramos.

Rayados no ha tenido el mejor desempeño en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX, pero su potencial lo mantiene entre los mejores equipos, y es favorito ante Mazatlán en la Jornada 5.

Rayados vs Mazatlán: Fecha para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

El domingo 17 de agosto se miden Rayados vs Mazatlán, en el cierre de la Jornada 5 de la Liga MX.

Rayados vs Mazatlán: Horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

El Rayados vs Mazatlán se jugará el domingo 17 de agosto a las 18 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Rayados vs Mazatlán: ¿Dónde ver a los regios en la Jornada 5 de la Liga MX?

La plataforma de ViX transmitirá el partido Rayados vs Mazatlán, el domingo 17 de agosto a las 18 horas, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs Mazatlán

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

¿Cómo llega Rayados a la Jornada 5 de la Liga MX vs Mazatlán?

Rayados cerró la Jornada 4 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025, enfrentando a León de James Rodríguez.

Fue un partido especial por el reencuentro de los exjugadores del Real Madrid, James Rodríguez y Sergio Ramos, cuyo equipo ganó 3-1 a La Fiera.

Rayados suma 9 puntos en la cuarta posición de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

Así llega Mazatlán a la Jornada 5 de la Liga MX vs Rayados

Mazatlán, rival de Rayados en la Liga MX en la Jornada 5 del Apertura 2025, suma 5 puntos y se mantiene en zona de calificación al Play-In de la competencia.

En la Jornada 4, Mazatlán empató 2-2 con Tijuana en el Estadio El Encanto, así que como visitante, está obligado a sumar en la cancha de Rayados.

Sin embargo, no será una labor sencilla para Mazatlán, pues llega como víctima ante Rayados, en la Jornada 5 de la Liga MX.