Cruz Azul vs Pumas se enfrentarán en la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. El pronóstico es 1-0 a favor del equipo celeste.

Cruz Azul vs Pumas: Pronóstico para la ida de la Final de la Liga MX

Cruz Azul recibe a Pumas en el duelo de ida de la final de la Liga MX. El marcador será un 1-0 a favor del cuadro celeste.

Pronóstico: Cruz Azul 1-0 Pumas.

Cruz Azul vs Pumas: Posibles alineaciones para la ida de la Final de la Liga MX

Cruz Azul y Pumas se miden en el duelo de ida de la final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela

Delanteros: Christian Ebere

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Cruz Azul vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de la Final de la Liga MX. (Brandon / Brandon)

Cruz Azul vs Pumas: Día, hora y canal para ver la ida de la Final de la Liga MX

Cruz Azul vs Pumas abren la Final de la Liga MX. Jueves 21 de mayo; 20 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Cruz Azul vs Pumas

Fase: Ida de la Final de Liga MX

Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

¿Cómo clasificaron Cruz Azul y Pumas a la Final de la Liga MX?

Cruz Azul vs Pumas se medirán en la Final de la Liga MX tras dejar en el camino al Chivas y Pachuca, respectivamente.

Se trata de una partido entre dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, que inclusive han jugado finales por el título en el pasado.

Cruz Azul eliminó con global de 4-3 a Chivas. En tanto, Pumas empató en el marcador global 1-1 con Pachuca y avanzó por su mejor posición en el torneo.