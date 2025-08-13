El Anderlecht del Chino Huerta se mide con el Sheriff en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Conference League, el jueves 14 de agosto; te decimos hora y canal para ver al mexicano.

El Anderlecht visita al Sheriff con una buena ventaja lograda en el partido de ida de la tercera ronda de clasificación en la Conference League, cita en la que Chino Huerta tuvo algunos minutos en la cancha.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en partido de la Conference League

A las 11 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Sheriff vs Anderlecht, en la vuelta de a tercera ronda de clasificación de la Conference League, en la que el mexicano Chino Huerta podría jugar.

Canal para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en partido de la Conference League

Hasta ahora no está confirmada la señal en la que se podrá ver el partido Sheriff vs Anderlecht, en la vuelta de a tercera ronda de clasificación de la Conference League.

Partido: Sheriff vs Anderlecht

Fase: Tercera ronda de calificación en Conference League

Fecha: Jueves 14 de agosto de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Zimbru

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Anderlecht a la vuelta de la tercera ronda de calificación de Conference League?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga de Bélgica.

Previo al partido de vuelta de la tercera ronda de calificación de la Conference League, el Chino Huerta y Anderlecht suman 6 puntos, pero perdieron el invicto en la Jornada 3 del torneo.

La cosecha del Anderlecht lo mantiene en el sexto lugar de la Liga de Bélgica, en la que volverá a jugar el dominngo 17 de agosto.

¿Cómo quedó el Anderlecht en la ida de la tercera ronda de calificación de la Conference League?

El jueves 7 de agosto, el Anderlecht venció 3-0 al Sheriff en el partido de ida de la tercera ronda de calificación de la Conference League.

El Anderlecht busca el pase a los playoffs de la Conference League, para calificar a al ronda final de la competencia.