La Premier League está de vuelta con la temporada 2025-2026, y en la Jornada 1 se miden Liverpool vs Bournemouth; te decimos cuándo y dónde ver el partido en Anfield.

Liverpool, campeón vigente de la Premier League, arranca una nueva temporada con el objetivo de repetir el título en la competencia, y llegar lejos también en la Champions League.

Liverpool vs Bournemouth: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Premier League?

Liverpool vs Bournemouth es el único partido programado el viernes 15 de agosto en la Jornada 1 de la Premier League.

A las 13 horas, tiempo del centro de México, está pactado el silbatazo inicial del partido Liverpool vs Bournemouth, como parte de la Jornada 1 de la Premier League, que se jugará en Anfield.

Liverpool vs Bournemouth: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Premier League?

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Liverpool vs Bournemouth, en la Jornada 1 de la Premier League.

Partido: Liverpool vs Bournemouth

Fase: Jornada 1 de la Premier League

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Liverpool a la Jornada 1 de la Premier League?

A la Jornada 1 de la Premier League, Liverpool llega tras jugar la final de la Community Shield ante Crystal Palace.

Liverpool perdió la final de la Community Shield con el Crystal Palace, por marcador de 3-2 en penaltis, el domingo 10 de agosto de 2025.

Así que, Liverpool intentará iniciar con una victoria contundente en la Jornada 1 de la Premier League, ante Bournemouth.

¿Cómo llega Bournemouth a la Jornada 1 de la Premier League?

El Bournemouth arranca su participación en la Premier League visitando la cancha de Anfield, sede de Liverpool, un reto complicado para el equipo del mexicano Julián Araujo.

El Bournemouth empató 1-1 con la Real Sociedad de San Sebastián, el sábado 9 de agosto.

Antes, el 3 de agosto, West Ham del mexicano Edson Álvarez, derrotó 2-0 al Bournemouth en calidad de visitante, partido en el que Julián Araujo ingresó de cambio y recibió una tarjeta amarilla.