Rayados vs Club América chocan en el partido más atractivo de la Jornada 9 de Liga MX; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El Club América tendrá una dura visita a la cancha de Rayados en la Jornada 9 de la Liga MX.

Rayados vs Club América: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX

Debido al momento que viven ambos equipos, Rayados es favorito para derrotar al Club América en la Jornada 9 de la Liga MX.

El pronóstico es que Rayados ganará 2-0 al Club América en la cancha del Estadio BBVA.

Rayados vs Club América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX

Rayados defenderá la cima de la Liga MX ante el Club América, con esta posible alineación.

Santiago Mele Luis Reyes Sergio Ramos Stefan Medina Ricardo Chávez Jesús Corona Oliver Torres Lucas Ocampos Sergio Canales Jorge Rodríguez Germán Berterame

El Club América no quiere ligar derrotas, y pondrá esta posible alineación en la cancha de Rayados.

Luis Ángel Malagón Israel Reyes Sebastián Cáceres Igor Lihnovsky Cristian Borja Erick Sánchez Alan Cervantes Dagoberto Espinoza Alejandro Zendejas Allan Saint-Maximin Rodrigo Aguirre

Rayados vs Club América: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Rayados vs Club América, el sábado 20 de septiembre.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y el Canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Club América, a partir de las 21:05 horas.

Partido: Rayados vs Club América

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX Premium, TUDN y Canal 5

¿Cómo llegan Club América y Rayados a la Jornada 9 de la Liga MX?

El Club América no llega de la mejor forma al partido de la Jornada 9 contra Rayados, luego de perder 1-2 con Chivas, en el Clásico Nacional de la Liga MX.

Con 17 puntos, el Club América cayó al tercer lugar de la tabla general de la Liga MX, abajo de Rayados y Cruz Azul.

Rayados es el mejor equipo de la Liga MX después de 8 partidos disputados en el Apertura 2025.

En la Jornada 8 de la Liga MX, Rayados visitó la cancha del Querétaro obligado a sumar los tres puntos y no falló en el pronóstico a su favor.

La victoria de Rayados en la Jornada 8, 1-0 sobre Querétaro, llevó al equipo regio a 21 puntos en la cima de la Liga MX.