La Liga MX continúa en su Jornada 9 con el Chivas vs Toluca; te decimos el día, hora y canal para ver el partido.

Chivas ganó el Clásico Nacional ante el Club América en la Jornada 8 de la Liga MX, pero tendrá otro rival igual de complicado cuando reciba al Toluca.

Chivas vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Chivas vs Toluca se enfrentan el sábado 20 de septiembre en la Jornada 9 de la Liga MX.

Chivas vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Chivas vs Toluca se miden en partido de la Jornada 9 de la Liga MX, a partir de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Toluca en la Jornada 9 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Chivas vs Toluca

Fase: Jornada 9 de Leagues Cup 2025

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Primer Video

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 9 de la Liga MX vs Toluca?

Chivas empató sin goles en el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX con Tigres, el miércoles 17 de septiembre.

Con el punto ganado ante Tigres, Chivas llegó a 8 unidades en el lugar 11 de la tabla de posiciones de la Liga MX

¿Cómo llega Toluca a la Jornada 9 de la Liga MX vs Chivas?

Toluca derrotó 3-1 a Puebla en la Jornada 8 de la Liga MX, para seguir en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025.

Con los tres puntos conseguidos en la Jornada 8 de la Liga MX, Toluca llegó a 16 puntos en el cuarto lugar del Apertura 2025.

La visita a la cancha de las Chivas no será sencillo para el campeón Toluca, que buscará los tres puntos confiado en la calidad de su plantel.