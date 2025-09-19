La Jornada 9 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Tigres en el Estadio Olímpico Universitario el sábado 20 de septiembre; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Tigres será el segundo partido en iniciar el sábado 20 de septiembre, como parte de la Jornada 9 de la Liga MX.

Pumas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX

Un partido muy disputado se espera en la Jornada 9 de la Liga MX, cuando Pumas y Tigres salten a la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El pronóstico del partido es que Pumas ganará de manera apretada a Tigres, con marcador de 2-1.

Pumas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX

Pumas recibirá al peligroso Tigres, con esta posible alineación, en la Jornada 9 de la Liga MX.

Keylor Navas Pablo Bennevendo Natan Silva Nathan Duarte Ángel Azuaje Álvaro Angulo Adalberto Carrasquilla Santiago Trigos José Caicedo Jorge Ruvalcaba Guillermo Martínez

Tigres va por la victoria a la cancha de Pumas, con esta posible alineación.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Joaquim Pereira Marco Farfán Bernardo Parra Rómulo Fernando Gorriarán Juan Brunetta Diego Lainez Ángel Correa Nicolás Ibáñez

Pumas vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

El sábado 20 de septiembre, Pumas vs Tigres juegan el partido de la Jornada 9 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Pumas vs Tigres: ¿Cómo ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX?

La plataforma TUDN, ViX Premium y el Canal 5 transmitirán el partido Pumas vs Tigres, duelo correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX.

Partido: Pumas vs Tigres

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5

¿Cómo llegan Pumas y Tigres al partido de la Jornada 9 de Liga MX?

Pumas ganó 4-1 a Mazatlán en la Jornada 8 de la Liga MX, por lo que suma 12 puntos en el lugar 8 de la tabla general en el Apertura 2025.

No perder puntos en su cancha es vital para el equipo Pumas, si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final del torneo.

La Jornada 8 de la Liga MX enfrentó a Tigres con León en el Estadio Universitario, escenario donde estos equipos empataron sin goles.

Con el punto sumado en casa, Tigres llegó a 14 unidades en el quinto lugar de la competencia mexicana.

Tigres sumó un punto más en su partido de la Jornada 1 vs Chivas el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron, gracias al resultado de 0-0.