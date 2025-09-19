Chivas vs Toluca se encuentran en la Jornada 9 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Chivas ganó al Club América en la Jornada 8 de la Liga MX, pero tendrá otro rival igual de complicado cuando reciba al Toluca, campeón vigente del torneo.
Chivas vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX
Chivas vive un buen momento como equipo, pero el pronóstico ante el Toluca es que el partido de la Jornada 9 quedará empatado 1-1 en el Estadio Akron.
Chivas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX
Chivas busca su tercera victoria con esta posible alineación, en el partido de la Jornada 9 ante Toluca.
- Raúl Rangel
- Miguel Gómez
- Diego Campillo
- Gilberto Sepúlveda
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Efraín Álvarez
- Fernando González
- Luis Romo
- Cade Cowell
- Santiago Sandoval
Toluca de Antonio Mohamed saltará con esta posible alineación a la cancha del Estadio Akron, casa de las Chivas.
- Luis García
- Diego Barbosa
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Marcel Ruíz
- Jesús Angulo
- Nicolás Castro
- Alexis Vega
- Robert Morales
Chivas vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Chivas vs Toluca se enfrentan el sábado 20 de septiembre en la Jornada 9 de la Liga MX.
Chivas vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Chivas vs Toluca se miden en partido de la Jornada 9 de la Liga MX, a partir de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.
La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Toluca en la Jornada 9 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.
- Partido: Chivas vs Toluca
- Fase: Jornada 9 de Liga MX
- Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Primer Video
¿Cómo llegan Chivas y Toluca a la Jornada 9 de la Liga MX vs Toluca?
Chivas empató sin goles en el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX con Tigres, el miércoles 17 de septiembre.
Con el punto ganado ante Tigres, Chivas llegó a 8 unidades en el lugar 11 de la tabla de posiciones de la Liga MX
Toluca derrotó 3-1 a Puebla en la Jornada 8 de la Liga MX, para seguir en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025.
Con los tres puntos conseguidos en la Jornada 8 de la Liga MX, Toluca llegó a 16 puntos en el cuarto lugar del Apertura 2025.