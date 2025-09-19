Chivas vs Toluca se encuentran en la Jornada 9 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Chivas ganó al Club América en la Jornada 8 de la Liga MX, pero tendrá otro rival igual de complicado cuando reciba al Toluca, campeón vigente del torneo.

Chivas vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX

Chivas vive un buen momento como equipo, pero el pronóstico ante el Toluca es que el partido de la Jornada 9 quedará empatado 1-1 en el Estadio Akron.

Chivas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX

Chivas busca su tercera victoria con esta posible alineación, en el partido de la Jornada 9 ante Toluca.

Raúl Rangel Miguel Gómez Diego Campillo Gilberto Sepúlveda Miguel Tapias Bryan González Efraín Álvarez Fernando González Luis Romo Cade Cowell Santiago Sandoval

Toluca de Antonio Mohamed saltará con esta posible alineación a la cancha del Estadio Akron, casa de las Chivas.

Luis García Diego Barbosa Bruno Méndez Federico Pereira Jesús Gallardo Franco Romero Marcel Ruíz Jesús Angulo Nicolás Castro Alexis Vega Robert Morales

Chivas vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Chivas vs Toluca se enfrentan el sábado 20 de septiembre en la Jornada 9 de la Liga MX.

Chivas vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Chivas vs Toluca se miden en partido de la Jornada 9 de la Liga MX, a partir de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Toluca en la Jornada 9 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Chivas vs Toluca

Fase: Jornada 9 de Liga MX

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Primer Video

¿Cómo llegan Chivas y Toluca a la Jornada 9 de la Liga MX vs Toluca?

Chivas empató sin goles en el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX con Tigres, el miércoles 17 de septiembre.

Con el punto ganado ante Tigres, Chivas llegó a 8 unidades en el lugar 11 de la tabla de posiciones de la Liga MX

Toluca derrotó 3-1 a Puebla en la Jornada 8 de la Liga MX, para seguir en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025.

Con los tres puntos conseguidos en la Jornada 8 de la Liga MX, Toluca llegó a 16 puntos en el cuarto lugar del Apertura 2025.