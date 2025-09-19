Real Madrid vs Espanyol continúan con la actividad de la Jornada 5 de LaLiga; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El Real Madrid defenderá la cima de LaLiga en la Jornada 5 ante Espanyol, después de un buen debut en la Champions League.

Real Madrid vs Espanyol: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga

El pronóstico en la Jornada 5 de LaLiga, es que Real Madrid se afianzará en el liderato con un triunfo de 3-1 sobre el Espanyol.

Real Madrid vs Espanyol: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga

El Real Madrid recibirá con esta posible alineación al Espanyol, en la Jornada 5 de LaLiga.

Courtois Carreras Alaba Militao Carvajal Ceballos Tchouaméni Valverde Vinícius Mbappé Brahim Díaz

Espanyol visitará al Real Madrid con esta posible alineación, en la Jornada 5 de LaLiga.

Dmitrovic Romero Cabrera Calero El Hilali Lozano González de Zárate Expósito Puado Roberto Fernández Dolan

Real Madrid vs Espanyol: Fecha para ver el partido de la Jornada 5 de LaLiga

El Real Madrid recibe al Espanyol en la Jornada 5 de LaLiga, partido programado para jugarse el sábado 20 de septiembre de 2025.

Real Madrid vs Espanyol: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de LaLiga

A las 8:15 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Real Madrid vs Espanyol, en la continuación de la Jornada 5 de LaLiga.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Espanyol, el sábado 20 de septiembre.

Partido: Real Madrid vs Espanyol

Fase: Jornada 5 de LaLiga

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Espanyol a la Jornada 5 de LaLiga?

El Real Madrid venció 2-1 a Real Sociedad en la Jornada 4, y con los tres puntos ganados en San Sebastián se afianzó en el liderato de LaLiga con 12 puntos.

El Real Madrid también debutó en la Champions League con una victoria, lo hizo ante el Marsella con marcador de 2-1.

El Espanyol,rival del Real Madrid en la Jornada 5 de LaLiga, enfrentó al Mallorca conisguiendo la victoria con marcador de 3-2.

Los tres puntos ganados como local, le sirvieron al Espanyol para llegar a 10 puntos en una arranque sorpresivo para el equipo catalán.