En la Jornada 9 de la Liga MX, Pumas vs Tigres se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario el sábado 20 de septiembre; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Pumas vs Tigres será el segundo partido en iniciar el sábado 20 de septiembre, como parte de la Jornada 9 de la Liga MX.

Pumas vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

El sábado 20 de septiembre, Pumas vs Tigres juegan el partido de la Jornada 9 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Corona será el escenario del partido Santos vs Tigres, una visita complicada para el equipo de Guido Pizarro.

Pumas vs Tigres: ¿Cómo ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX?

La plataforma TUDN, ViX Premium y el Canal 5 transmitirán el partido Pumas vs Tigres, duelo correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX.

Partido: Pumas vs Tigres

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 9 de Liga MX?

Pumas ganó 4-1 a Mazatlán en la Jornada 8 de la Liga MX, por lo que llega con motivación al partido ante Tigres.

Pumas suma 12 puntos en el lugar 8 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

No perder puntos en su cancha es vital para el equipo Pumas, si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final del torneo.

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 9 de la Liga MX?

La Jornada 8 de la Liga MX enfrentó a Tigres con León en el Estadio Universitario, escenario donde estos equipos empataron sin goles.

Con el punto sumado en casa, Tigres llegó a 14 unidades en el quinto lugar de la competencia mexicana.

Tigres sumó un punto más en su partido de la Jornada 1 vs Chivas el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron, gracias al resultado de 0-0.