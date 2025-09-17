Real Madrid vs Espanyol se enfrentan en la Jornada 5 de LaLiga; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los Merengues.

Después de debutar en la Champions League, el Real Madrid defenderá la cima de LaLiga en la Jornada 5 ante Espanyol.

Real Madrid vs Espanyol: Fecha para ver el partido de la Jornada 5 de LaLiga

El Real Madrid recibe al Espanyol en la Jornada 5 de LaLiga, partido programado para jugarse el sábado 20 de septiembre de 2025.

Real Madrid vs Espanyol: Horario para ver el partido de la Jornada 5 de LaLiga

A las 8:15 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Real Madrid vs Espanyol, en la continuación de la Jornada 5 de LaLiga.

Real Madrid vs Espanyol: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Espanyol, el sábado 20 de septiembre.

Partido: Real Madrid vs Espanyol

Fase: Jornada 5 de LaLiga

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 5 de LaLiga?

El Real Madrid venció 2-1 a Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, una importanye victoria para el equipo merengue, en calidad de visitante.

Con los tres puntos ganados en San Ssebastián, el Real Madrid se afianzó en el liderato de LaLiga con 12 puntos, dos más que el FC Barcelona.

El Real Madrid también debutó en la Champions League con una victoria, lo hizo ante el Marsella con marcador de 2-1.

¿Cómo quedó Espanyol en la Jornada 4 de LaLiga?

El Espanyol,rival del Real Madrid en la Jornada 5 de LaLiga, enfrentó al Mallorca conisguiendo la victoria con marcador de 3-2.

Los tres puntos ganados como local, le sirvieron al Espanyol para llegar a 10 puntos en una arranque sorpresivo para el equipo catalán.

Con ese puntaje, el Espanyol pelea en este momento por el subilderato de LaLiga con el FC Barcelona.

Una victoria en la cancha del Real Madrid, llevaría al Espanyol al lideratp de la competencia española.