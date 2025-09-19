Liverpool vs Everton se enfrentan en el derbi de Merseyside; te decimos a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Premier League.
Liverpool ha tenido un arranque perfecto en la Premier League, momento que buscará alargar en la Jornada 5 contra Everton, en el derbi de Merseyside.
Liverpool vs Everton: A qué hora ver el derbi de Merseyside en la Premier League
Liverpool vs Everton saltarán a la cancha de Anfiel el sábado 20 de septiembre en la Jornada 5 de la Premier League.
En punto de las 5:30 horas, tiempo del centro de México, Everton visita a Liverpool.
El partido Liverpool vs Everton es el primero de siete juegos programados para jugarse el sábado 20 de septiembre.
Liverpool vs Everton: ¿Dónde ver el derbi de Merseyside en la Premier League?
La señal de HBO MAX transmitirá el partido Liverpool vs Everton, como parte de la Jornada 5 de la Premier League.
- Partido: Liverpool vs Everton
- Fase: Jornada 5 de la Premier League
- Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025
- Horario: 5:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Anfield
- Transmisión: HBO MAX
¿Cómo llega Liverpool a la Jornada 5 de la Premier League vs Everton?
Liverpool venció 1-0 al Burnley en la Jornada 1 de la Premier League, para afianzarse en la cima del máximo circuito del futbol inglés.
Con el triunfo sobre el Burnley, Liverpool llegó a 12 puntos en la Premier League y camina con firmeza rumbo a otro campeonato.
¿Cómo quedó Liverpool en su debut en la Champions League?
Previo a la Jornada 5 de la Premier League, Liverpool debutó en la Champions League enfrentando al Atlético de Madrid.
En un gran partido, Liverpool derrotó 3-2 al Atlético de Madrid, dejando claro su poderío en la Champions League.
¿Cómo va el Everton en la Premier League?
El Everton, rival de Liverpool en la Jornada 5 de la Premier League, empató con goles con Aston Villa jugando como local.
El punto logrado en su cancha le sirvió de poco al Everton, que llegó a 7 puntos en el sexto lugar de la Premier League.