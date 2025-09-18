Rayados vs Club América chocan en el partido más atractivo de la Jornada 9 de Liga MX; te compartimos la hora y canal para ver el partido, el sábado 20 de septiembre.

El Club América, dolido tras perder el Clásico Nacional, tendrá una dura visita a la cancha de Rayados en la Jornada 9 de la Liga MX.

Rayados vs Club América: Hora para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Rayados vs Club América, el sábado 20 de septiembre.

Rayados vs Club América: Canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Las plataformas ViX Premium, TUDN y Canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Club América, a partir de las 21:05 horas.

Partido: Rayados vs Club América

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX Premium, TUDN y Canal 5

¿Cómo llega el Club América a la Jornada 9 de la Liga MX vs Rayados?

El Club América no llega de la mejor forma al partido de la Jornada 9 contra Rayados, luego de perder 1-2 con Chivas, en el Clásico Nacional de la Liga MX.

Con 17 puntos, el Club América cayó al tercer lugar de la tabla general de la Liga MX, abajo de Rayados y Cruz Azul.

¿Cómo llega Rayados al partido vs Club América en la Jornada 9 de la Liga MX?

Rayados es el mejor equipo de la Liga MX después de 8 partidos disputados en el Apertura 2025.

En la Jornada 8 de la Liga MX, Rayados visitó la cancha del Querétaro obligado a sumar los tres puntos y no falló en el pronóstico a su favor.

La victoria de Rayados en la Jornada 8, 1-0 sobre Querétaro, llevó al equipo regio a 21 puntos en la cima de la Liga MX.

Rayados es favorito para ganar al Club América en la Jornada 9 de la Liga MX, consiguiendo su octava victoria en la competencia.