Anthony Martial se convirtió esta semana en refuerzo de Rayados de manera oficial y con ello, la escuadra regiomontana consiguió el bombazo que buscaba para fortalecer su delantera; sin embargo, detrás de este fichaje hay un trasfondo en el que Pumas tiene que ver de manera directa.

Y es que antes de que Rayados cerrara la contratación de Anthony Martial, Pumas estaba en negociaciones con el ex jugador de Manchester United. Todo parecía ir por buen camino para los del Pedregal, tal como lo compartió Eduardo Saracho, el director de estrategia deportiva del Club Universidad.

“Nosotros comenzamos con ese tema de Anthony hace algún tiempo, unas semanas, lo identificamos como el objetivo principal para venir a ocupar esa plaza de 9, entramos en negociaciones con su club, nos permitió el AEK de Atenas hablar con él, tuvimos un par de zooms, llamadas, todo lo que conlleva el trabajo de labrar una operación, llegamos a un principio de acuerdo, eso quiere decir que hay una aceptación formal, por escrito del club vendedor y con un sí de parte del jugador y su entorno”, relató Saracho en entrevista con David Faitelson.

Anthony Martial iba a firmar con Pumas y Rayados les arrebató el fichaje

En esa misma charla, Saracho reveló que en Pumas ya preparaban todo para el viaje de Anthony Martial a la Ciudad de México en vista de que ya había un preacuerdo firmado tanto con AEK de Atenas como con el jugador, pero fue ahí donde apareció Rayados para llevarse al jugador de forma sorpresiva para los auriazules.

“Preparábamos todo el tema del viaje y realmente vino ese silencio incómodo que nos incomoda mucho a los directivos. Llegas hasta este punto donde tienes principio de acuerdo, aceptación, ves viajes y visas. Vino este silencio y fue cuando de repente apareció lo de Monterrey y nos enteremos igual que como todo mundo”, dijo el directivo de Pumas sobre lo sucedido con Anthony Martial y Rayados.

Así, el Club Universidad tuvo que resignarse a no poder cerrar el fichaje que buscaban para su eje de ataque, por lo que ahora solamente se quedarán con Guillermo Martínez y José Juan Macías, quienes, dicho sea de paso, se hicieron presentes en el marcador en el más reciente juego de Pumas.

El reclamo de Pumas a Rayados por llevarse a Anthony Martial

Es importante resaltar que la directiva de Pumas entró en contacto con la de Rayados luego de que se llevaran a Anthony Martial. Así lo reveló Eduardo Saracho, quien sin entrar en mayores detalles, dio a conocer que tuvo un contacto Héctor Lara, director deportivo de La Pandilla.

“Tuve una conversación con Héctor. No creo que pueda revelar lo que hablé con él, no sería ético. Puedo hablar desde el punto de vista de Pumas, hasta ahí es nuestra historia. Lo que pasó sería en la otra ventanilla, preguntarle a Monterrey. Yo puedo hablar de lo que hizo Pumas, como actuó Pumas y cómo se maneja Pumas”, confesó el directivo universitario sobre el contacto con la gente de Rayados por Anthony Martial.

Así fue cómo sucedieron las cosas entre Pumas, Anthony Martial y Rayados. Al final, los albiazules fueron quienes se quedaron con el jugador francés, quien tomó la decisión de ir a la Sultana del Norte por encima de la cantera universitaria.