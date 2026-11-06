Valencia vs Real Madrid continúan con la actividad sabatina de la Jornada 12 de LaLiga: 7 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Valencia vs Real Madrid es uno de los cuatro encuentros de este 7 de noviembre como parte de la Jornada 12 de LaLiga.

  • Partido: Valencia vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 12
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio de Mestalla
  • Transmisión: SKY Sports

Valencia vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 7 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 12 de LaLiga con el partido Valencia vs Real Madrid.

Valencia vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 14:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Valencia vs Real Madrid, de la Jornada 12 de LaLiga.

Valencia vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Valencia vs Real Madrid en la Jornada 12 de LaLiga.

  • Partido: Valencia vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 12
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio de Mestalla
  • Transmisión: SKY Sports