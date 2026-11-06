Chivas vs América encenderán la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-3 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Chivas 3-3 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>Chivas 3-3 América
Chivas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs América, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Chivas vs América: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico de la Liga Femenil?
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha Lópezy Natalia Villarreal
- Mediocampistas: Eva González, Yamile Franco y Carolina Jaramillo
- Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Jasmine Casarez
- Portera: Celeste Espino
- Defensas: Jana Gutiérrez, Isa Haas, Karina Rodríguez y Kimberly Rodríguez
- Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio y Alexa Soto
- Delanteras: Scarlett Camberos, Priscila da Silva y Geyse Ferreira
Chivas vs América: A qué hora y dónde ver el Clásico de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA
Chivas vs América se miden en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 19:06 horas, por Amazon Prime Video, Tubi y FOX One.
- Partido: Chivas vs América
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One