Chivas vs América encenderán la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-3 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Chivas 3-3 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>Chivas 3-3 América

Chivas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs América, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha Lópezy Natalia Villarreal

Mediocampistas: Eva González, Yamile Franco y Carolina Jaramillo

Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Jasmine Casarez

La defensa de Chivas no tendrá un partido sencillo ante América (Adrian Macias / MEXSPORT)

América

Portera: Celeste Espino

Defensas: Jana Gutiérrez, Isa Haas, Karina Rodríguez y Kimberly Rodríguez

Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio y Alexa Soto

Delanteras: Scarlett Camberos, Priscila da Silva y Geyse Ferreira

América es una de las mejores escuadras de la Liga Femenil (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

Chivas vs América: A qué hora y dónde ver el Clásico de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA

Chivas vs América se miden en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 19:06 horas, por Amazon Prime Video, Tubi y FOX One.