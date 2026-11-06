El viernes botanero de la Jornada 16 de la Liga MX tiene tres partidos programados hoy 6 de noviembre. Transmisión a través de Canal 7, ESPN, Disney+ y FOX One desde las 19 horas.

Necaxa vs Tijuana, San Luis vs FC Juárez y Atlante vs Santos son los partidos del viernes botanero en la Jornada 16.

Partidos en el viernes botanero de la Jornada 16 de Liga MX:

  • Necaxa vs Tijuana | 19 horas | FOX One
  • San Luis vs FC Juárez | 19 horas | ESPN, Disney+ y ViX
  • Atlante vs Santos | 21 horas | ESPN y Disney+

Necaxa vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de noviembre

Necaxa vs Tijuana abren la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de noviembre, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma FOX One transmitirá el partido.

  • Partido: Necaxa vs Tijuana
  • Fase: Jornada 15 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: FOX One
Necaxa y FC Juárez dividen puntos en el inicio de la Jornada 14.
Necaxa buscará los 3 puntos ante Tijuana. (Alex Avalos / MEXSPORT)

San Luis vs FC Juárez: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de noviembre

San Luis busca calificar a la Liguilla ganando en la cancha del Estadio Victoria en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de noviembre, partido que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas de ESPN, Disney+ y ViX transmitirán el partido San Luis vs FC Juárez.

  • Partido: San Luis vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 16 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX
FC Juárez domina al Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup 2026.
FC Juárez busca no quedar en el último lugar de la tabla general. (Ali Arabpour / Ali Arabpour)

Atlante vs Santos: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de noviembre

Santos visita al Atlante en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de noviembre, partido que se jugará a las 21 horas.

Las plataformas de Disney+ y ESPN transmitirán el partido Atlante vs Santos.

  • Partido: Atlante vs Santos
  • Fase: Jornada 16 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Disney+ y ESPN