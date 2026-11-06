El viernes botanero de la Jornada 16 de la Liga MX tiene tres partidos programados hoy 6 de noviembre. Transmisión a través de Canal 7, ESPN, Disney+ y FOX One desde las 19 horas.
Necaxa vs Tijuana, San Luis vs FC Juárez y Atlante vs Santos son los partidos del viernes botanero en la Jornada 16.
Partidos en el viernes botanero de la Jornada 16 de Liga MX:
- Necaxa vs Tijuana | 19 horas | FOX One
- San Luis vs FC Juárez | 19 horas | ESPN, Disney+ y ViX
- Atlante vs Santos | 21 horas | ESPN y Disney+
Necaxa vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de noviembre
Necaxa vs Tijuana abren la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de noviembre, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One transmitirá el partido.
- Partido: Necaxa vs Tijuana
- Fase: Jornada 15 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One
San Luis vs FC Juárez: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de noviembre
San Luis busca calificar a la Liguilla ganando en la cancha del Estadio Victoria en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de noviembre, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas de ESPN, Disney+ y ViX transmitirán el partido San Luis vs FC Juárez.
- Partido: San Luis vs FC Juárez
- Fase: Jornada 16 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX
Atlante vs Santos: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de noviembre
Santos visita al Atlante en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de noviembre, partido que se jugará a las 21 horas.
Las plataformas de Disney+ y ESPN transmitirán el partido Atlante vs Santos.
- Partido: Atlante vs Santos
- Fase: Jornada 16 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Disney+ y ESPN