Anthony Martial, atacante francés de 29 años de edad, ya fue presentado como nuevo jugador de Rayados en una de las contrataciones bomba en este mercado de fichajes de la Liga MX, pues ha jugado en clubes como AS Mónaco, Sevilla o Manchester United.

Debido a que viene con un gran cartel, la afición de Rayados ya se está preguntando cuándo podrían ver por primera vez en acción a Anthony Martial en el futbol mexicano y su debut podría ser ante un club histórico.

Y es que, uno de los partidos que tiene Monterrey en su calendario las próximas fechas es nada más y nada menos que contra el América en el Estadio BBVA de la Sultana del Norte, también conocido como el Gigante de Acero.

Anthony Martial podría debutar con Rayados contra el América.

Luego de que Rayados hizo oficial la contratación de Anthony Martial, es cuestión de días para que lo veamos disputar su primer partido en la Liga MX y este podría ser ante América como local.

Y es que, si bien Rayados ya anunció su fichaje bomba, es prácticamente imposible que Anthony Martial debute este domingo cuando Gallos Blancos de Querétaro reciba a Monterrey en el Estadio Corregidora.

Pumas tiene la mira puesta en el francés ex Manchester United, Anthony Martial. (MEXSPORT/BPA / MEXSPORT)

Sin embargo, en la Fecha 9 del Apertura 2025 la Pandilla recibirá al América en casa y es probable que sea en este encuentro que el atacante francés tenga sus primeros minutos en el futbol mexicano.

Partidos en los que Anthony Martial podría debutar con Rayados:

Jornada 8 - Domingo 14 de septiembre - Querétaro vs Rayados

Jornada 9 - Sábado 20 de septiembre - Rayados vs América

Jornada 10 - Miércoles 24 de septiembre - Toluca vs Rayados

Jornada 11 - Viernes 27 de septiembre - Rayados vs Santos Laguna

¿Cuándo fue la última vez que Anthony Martial jugó? El refuerzo de Rayados viene sin ritmo

A pesar de que la contratación de Anthony Martial es un golpe sobre la mesa de Rayados en el mercado de fichajes y en la Liga MX, el atacante francés podría tardarse en volver a tomar ritmo de competencia.

Esto debido a que el último partido que disputó Anthony Martial fue el pasado 24 de julio contra el Hapoel Beer Sheva en la ronda de clasificación a la UEFA Conference League con el AEK de Atenas.

En parte debido a que el equipo griego logró el fichaje de Luka Jovic, es que ahora han aceptado negociar con Rayados el traspaso del atacante francés que llega a la Liga MX como un jugador de renombre.