En el Club Pumas siguen buscando a su atacante estelar para este Apertura 2025 y pese a que sufrieron el desaire de Anthony Martial, quien se irá a Rayados de Monterrey, ahora van por un delantero que brilla en LaLiga de España.

Pumas sigue en búsqueda de un delantero extranjero para lo que resta del torneo y en las últimas horas se habló de que Anthony Martial, goleador francés que jugara en el Manchester United y Sevilla, estaba casi amarrado.

Sin embargo, Rayados de Monterrey y su gran billetera se metió en las negociaciones y fue el equipo que finalmente convenció a Anthony Martial de jugar en la Liga MX.

Esto no ha desanimado a Pumas en su búsqueda de un goleador extranjero y ahora tienen en la mira a un delantero que ha brillado en LaLiga de España en los últimos años.

Pumas ya tiene en la mira a su próximo delantero; ha brillado en LaLiga de España

Tras el fichaje frustrado de Anthony Martial, Pumas no se desanima y ahora va por un delantero que ha brillado en LaLiga de España durante los últimos años.

Se trata de Luis Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, un goleador argentino que se ha desempeñado las últimas temporadas en LaLiga de España, actualmente con el Real Betis de Sevilla.

John Sutcliffe, reportero de ESPN, fue quien reveló que el Chimy Ávila estaría a punto de concretar las negociaciones para convertirse en el nuevo delantero de Pumas.

Chimy Ávila brilló en LaLiga de España; podría ser el delantero estelar de Pumas

El Chimy Ávila, posible nuevo delantero de Pumas, comenzó su carrera en el Club Atlético Tiro Federal de Argentina, para después pasar a San Lorenzo, donde hizo su debut en primera división.

De ahí se fue al futbol de España con la SD Huesca, donde jugó en segunda y después en primera división.

Su buen paso en el equipo le mereció ser fichado por el Osasuna, donde vivió sus mejores años. Con el cuadro de Pamplona registró 29 goles y 10 asistencias en 123 partidos, disputados entre 2019 y 2024.

Con su último equipo, el Real Betis, ha disputado 40 partidos en los que ha marcado 5 goles. Su valor es de 2 millones de euros, según el portal Transfermarkt.com.