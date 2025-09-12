La Liga MX se comienza a acostumbrar, los bombazos llegan cada mercado, ya sea de invierno o de verano. Aunque en este mismo llegaron dos franceses que ilusionan a sus equipos: Anthony Martial y Saint Maximin.

Así es, Rayados hizo posible el fichaje de Anthony Martial. Un futbolista que fue figura en el Manchester United y con experiencia en la Selección de Francia. Saint Maximin llegó al América, y aunque no figuró en un grande de Europa, también estuvo en la Premier League.

Ahora vamos a comparar los logros de estos dos increíbles jugadores, y veremos quién tiene el verdadero bombazo.

La prueba de que Anthony Martial es la verdadera bomba francesa del torneo; tuvo más relevancia que Saint Maximin en Europa y en la Selección de Francia

Veamos las carreras y equipos que han estado Anthony Martial y Allan Saint Maximin, antes de llegar a Rayados y América, respectivamente.

Anthony Martial: Fue una de las promesas de Francia hace no mucho, comenzó su carrera en el Olympic de Lyon, Mónaco y fue contratado al Manchester United. En Inglaterra disputó 317 partidos con 90 goles y 54 asistencias. En su palmarés podemos encontrar que ganó una Europa League, 2 FA Cup y 2 Copas de Liga, además de una Nations League con Francia.

Saint Maximin: El jugador del América ha pasado por más equipos, inició en el St-Étienne en su país, luego al Mónaco, Alemania, hasta que llegó al Newcastle de la Premier Leauge, ahí se mantuvo 4 años porque, inexplicablemente, se fue a Arabia Saudita. Actualmente no ha ganado un título y no ha jugado con la Selección de Francia mayor.

¿Quién juega mejor, Anthony Martial o Saint Maximin?

Aunque son jugadores que juegan en la misma posición, extremo izquierdo, son muy diferentes. Se podría decir que Anthony Martial es más completo que Saint Maximin.

No lo decimos nosotros, sino los números, veamos. Anthony Martial, tiene una gran capacidad goleadora (.46 goles por partido), aunque lo que más destaca es su capacidad para crearse oportunidades y a sus compañeros.

La nueva contratación de Rayados tiene un gran rango de pases (3.22 pases progresivos por partido) y una gran conducción. Si bien, el regate no es fuerte, también lo puede hacer.

El jugador del América lidera las estadísticas en dribles, en conducciones progresivas (4.48 por 90 minutos), pero no se caracteriza por su pase ni por ser goleador.