El mercado de fichajes sigue abierto en México y mientras se mantenga así, Rayados de Monterrey no desistirá hasta sumar un “bombazo”. El nuevo objetivo de los regios es Anthony Martial, futbolista con gran trayectoria europea, pero con una brutal estadística que pone a temblar a cualquiera, pues suma más de 600 días lesionado.

Anthony Martial ha pasado por diversas lesiones a lo largo de su carrera, pero la más dolorosa ocurrió durante su paso por Manchester United. El delantero francés sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla y causó baja por 127 días (2021).

Su valor se fue en picada tan pronto se lesionó. En 2020 alcanzó un pico de 60 millones de euros y bajó hasta los 32 a finales del 2021; en el verano del 2022 ya valía 16 mde; y actualmente tiene un coste de 7.50.

En su última temporada apenas registró dos lesiones, pero estas le costaron causar baja por 49 días y perderse siete partidos con el AEK Atenas.

El historial de lesiones de Anthony Martial, posible refuerzo de Rayados de Monterrey

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, desde el Mónaco en 2013 hasta el AEK Atenas en 2025, Anthony Martial, posible refuerzo de Rayados de Monterrey, ha causado baja por 629 días producto de distintas lesiones.

En el historial de lesiones de Anthony Martial destaca la rotura de ligamentos que le costó estar fuera del 29 de marzo del 2021 al 2 de agosto del mismo año.

2024-25 | Lesión desconocida | 34 días

2024-25 | Lesión desconocida | 15 días

2023-24 | Operación en la ingle | 43 días

2023-24 | Enfermo | 19 días

2022-23 | Lesión de cadera | 35 días

2022-23 | Lesión desconocida |17 días

2022-23 | Lesión de espalda | 22 días

2022-23 | Irritación en el tendón de aquiles | 35 días

2022-23 | Lesión en el muslo | 19 días

2021-22 | Lesión muscular | 17 días

2021-22 | Lesión de rodilla | 10 días

2021-22 | Falta de condición física | 15 días

2020-21 | Ligamento roto de la rodilla | 127 días

2021-21 | Lesión de cadera | 10 días

2019-20 | Distensión del muslo | 57 días

2018-19 | Infección gripal | 13 días

2018-19 | Lesión de rodilla | 12 días

2018-19 | Distensión inguinal | 26 días

2018-18 | Infección gripal | 8 días

2018-18 | Enfermo | 8 días

2018-18 | Lesión en el muslo | 9 días

2018-18 | Problemas musculares | 11 días

2017-18 | Problemas en los muslos | 15 días

2016-17 | Traumatismo craneal | 8 días

2015-16 | Lesión en el muslo | 8 días

2013-14 | Esguince de la articulación del tobillo | 36 días

Rayados ficha a Anthony Martial en el último día del mercado de fichajes

En su sección compras de último minuto, aparece Rayados de Monterrey con su tradicional “bombazo”. Los regios están por cerrar el traspaso de Anthony Martial, delantero francés de 28 años de edad con pasado en Manchester United y Sevilla.