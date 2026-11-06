Atlante vs Santos se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 6 de noviembre a las 21 horas por TV Azteca.
- Partido: Atlante vs Santos
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TV Azteca
Atlante vs Santos es uno de los tres partidos programados este viernes 6 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.
Atlante vs Santos: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
El viernes 6 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Atlante vs Santos.
Atlante vs Santos: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlante vs Santos.
Atlante vs Santos: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
El partido Atlante vs Santos podrá verse a través de la señal de TV Azteca.
- Partido: Atlante vs Santos
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TV Azteca