Atlante vs Santos se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 6 de noviembre a las 21 horas por TV Azteca.

  • Partido: Atlante vs Santos
  • Fase: Jornada 16 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: TV Azteca

Atlante vs Santos es uno de los tres partidos programados este viernes 6 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.

Atlante vs Santos: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El viernes 6 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Atlante vs Santos.

Atlante vs Santos: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlante vs Santos.

Atlante vs Santos: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El partido Atlante vs Santos podrá verse a través de la señal de TV Azteca.

  • Partido: Atlante vs Santos
  • Fase: Jornada 16 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: TV Azteca