Rayadas vs Atlante en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de Monterrey.

Conoce las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Atlante que se juega el sábado 8 de agosto como parte del Grupo A.

Rayadas vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico del Rayadas vs Atlante es victoria del Monterrey 3-1 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Rayadas 3-1 Atlante

Rayadas vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Rayadas vs Atlante.

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Alejandra Calderón, Valeria del Campo, Daiane Limeira y Daniela Monroy

Mediocampistas: Sofía Martínez, Diana García, Alice Soto y Marcela Restrepo

Delanteras: Christina Burkenroad y Jermaine Seoposenwe

Rayadas es una escuadra sólida en la Liga Femenil BBVA (Carlos Heredia / MEXSPORT)

Atlante

Portera: Riley Meléndez

Defensas: Ana Torres, Elizabeth Estrada, Guadalupe Sánchez y Selene Varela

Mediocampistas: Judith Félix, Karen Becerril, Andrea González y Conni Herrera

Delanteras: Chandler McDaniel y Alexia Villanueva

Rayadas vs Atlante: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

Rayadas vs Atlante juegan el sábado 8 de agosto a las 20 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.