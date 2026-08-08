Rayadas vs Atlante en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de Monterrey.
Conoce las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Atlante que se juega el sábado 8 de agosto como parte del Grupo A.
Rayadas vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 2
El pronóstico del Rayadas vs Atlante es victoria del Monterrey 3-1 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
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Pronóstico del partido: Rayadas 3-1 Atlante
Rayadas vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Rayadas vs Atlante.
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Alejandra Calderón, Valeria del Campo, Daiane Limeira y Daniela Monroy
- Mediocampistas: Sofía Martínez, Diana García, Alice Soto y Marcela Restrepo
- Delanteras: Christina Burkenroad y Jermaine Seoposenwe
Atlante
- Portera: Riley Meléndez
- Defensas: Ana Torres, Elizabeth Estrada, Guadalupe Sánchez y Selene Varela
- Mediocampistas: Judith Félix, Karen Becerril, Andrea González y Conni Herrera
- Delanteras: Chandler McDaniel y Alexia Villanueva
Rayadas vs Atlante: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2
Rayadas vs Atlante juegan el sábado 8 de agosto a las 20 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
- Partido: Rayadas vs Atlante
- Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y YouTube