Atlas vs Pachuca Femenil se miden en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate 1-1 en el Estadio Jalisco.
Conoce las posibles alineaciones del partido Atlas vs Pachuca que se juega el viernes 7 de agosto como parte del Grupo B.
Atlas vs Pachuca Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2
El pronóstico para el Atlas vs Pachuca es empate 1-1 en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Atlas 1-1 Pachuca
Atlas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlas vs Pachuca Femenil BBVAl
Atlas
- Portera: Daniela Solera.
- Defensas: Daniela Cruz, Fernanda Limón, Selene Valera y Akane Lara.
- Mediocampistas: Zellyka Arce, Maritza Maldonado y Kayla Fernández.
- Delanteras: Brenda Cerén, Maria Paula Salas y Paola García
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Andrea Pereira, Yirleidis Quejada y Alexandra Godínez
- Mediocampistas: Karla Nieto, Amanda Pérez y Alice Soto
- Delanteras: Charlyn Corral, Chinwendu Ihezuo y Shanice van de Sanden
Atlas vs Pachuca Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2
Atlas vs Pachuca Femenil será el único partido del viernes 7 de agosto en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
- Partido: Atlas vs Pachuca Femenil
- Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Tubi y FOX One