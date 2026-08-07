Atlas vs Pachuca Femenil se miden en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate 1-1 en el Estadio Jalisco.

Conoce las posibles alineaciones del partido Atlas vs Pachuca que se juega el viernes 7 de agosto como parte del Grupo B.

Atlas vs Pachuca Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico para el Atlas vs Pachuca es empate 1-1 en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Atlas 1-1 Pachuca

Atlas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlas vs Pachuca Femenil BBVAl

Atlas

Portera: Daniela Solera.

Defensas: Daniela Cruz, Fernanda Limón, Selene Valera y Akane Lara.

Mediocampistas: Zellyka Arce, Maritza Maldonado y Kayla Fernández.

Delanteras: Brenda Cerén, Maria Paula Salas y Paola García

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Andrea Pereira, Yirleidis Quejada y Alexandra Godínez

Mediocampistas: Karla Nieto, Amanda Pérez y Alice Soto

Delanteras: Charlyn Corral, Chinwendu Ihezuo y Shanice van de Sanden

Atlas vs Pachuca Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

Atlas vs Pachuca Femenil será el único partido del viernes 7 de agosto en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.