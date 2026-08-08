Querétaro vs Santos Femenil se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo 1-0 para las locales en el Estadio La Corregidora.
Conoce las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Santos Femenil que se juega el sábado 8 de agosto como parte del Grupo A.
Querétaro vs Santos Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2
El pronóstico para el Querétaro vs Santos Femenil es 1-0 para la escuadra local, en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
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Pronóstico del partido: Querétaro 1-0 Santos Femenil
Querétaro vs Santos Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Querétaro vs Santos Femenil.
Querétaro
- Portera: Karla Morales
- Defensas: María Pérez, Edith Carmona, Allie George y Fátima Barone
- Mediocampistas: Amalia López, Dilary Heredia, Marianyela Jiménez y Camila Vite
- Delanteras: Laisha Espinosa y Victoria Ceceña
Santos
- Portera: Kathya Mendoza
- Defensas: Carol Soto, Sasha Pickard, Laveni Vaka y Kimberli Gómez
- Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez y Samantha Calvillo
- Delanteras: Sandra Nabweteme, Ariatna Dorantes e Ivonne González
Querétaro vs Santos Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2
Querétaro vs Santos Femenil juegan el sábado 8 de agosto a las 17:00 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
- Partido: Querétaro vs Santos Femenil
- Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Tubi y FOX One