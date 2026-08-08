Querétaro vs Santos Femenil se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo 1-0 para las locales en el Estadio La Corregidora.

Conoce las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Santos Femenil que se juega el sábado 8 de agosto como parte del Grupo A.

Querétaro vs Santos Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico para el Querétaro vs Santos Femenil es 1-0 para la escuadra local, en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Querétaro 1-0 Santos Femenil

Querétaro vs Santos Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Querétaro vs Santos Femenil.

Querétaro

Portera: Karla Morales

Defensas: María Pérez, Edith Carmona, Allie George y Fátima Barone

Mediocampistas: Amalia López, Dilary Heredia, Marianyela Jiménez y Camila Vite

Delanteras: Laisha Espinosa y Victoria Ceceña

Santos

Portera: Kathya Mendoza

Defensas: Carol Soto, Sasha Pickard, Laveni Vaka y Kimberli Gómez

Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez y Samantha Calvillo

Delanteras: Sandra Nabweteme, Ariatna Dorantes e Ivonne González

Querétaro vs Santos Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

Querétaro vs Santos Femenil juegan el sábado 8 de agosto a las 17:00 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.