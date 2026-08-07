Querétaro vs Santos Femenil se miden en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. El partido es el sábado 8 de agosto a las 17 horas y será transmitido por FOX y Tubi.

Partido: Querétaro vs Santos Femenil

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX y Tubi

Querétaro vs Santos Femenil: Hora para ver el partido de la Jornada 2

Querétaro vs Santos Femenil se enfrentarán el sábado 8 de agosto como parte de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, a partir de las 17 horas.

Querétaro vs Santos Femenil: Canal para ver el partido de la Jornada 2

Querétaro vs Santos Femenil será transmitido por las plataformas FOX y Tubi.

Partido: Querétaro vs Santos Femenil

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX y Tubi

¿Cómo quedaron Querétaro y Santos Femenil en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?

Querétaro y Santos Femenil perdieron sus respectivos partidos en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

La escuadra emplumada perdió 1-3 con Chivas, mientras que Santos Femenil fue goleado por las Águilas del América.